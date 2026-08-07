Briatore: "Kazanmak için her şeye sahibiz"

Yirmi yıl önce, 2005 ve 2006 yıllarında, Enstone ekibi henüz Renault adıyla yarışırken takımı Fernando Alonso ile üst üste iki şampiyonluğa taşıyan Briatore, takımın bunu tekrar başarabileceği konusunda oldukça kararlı. Ancak İtalyan yönetici, galibiyet alabilmek için öncelikle gridin ön sıralarında mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

The Race Business'ın "In Conversation With..." serisinde Darren Cox'a konuşan Briatore şu ifadeleri kullandı: "Kazanmak için her şeye sahibiz çünkü biliyorsunuz, Mercedes ile yaptığımız anlaşma harika bir anlaşma, doğru ortağı seçtik. Ayrıca fabrikadaki sermaye harcamalarına da büyük yatırımlar yapıyoruz. Her şeye sahibiz."

"Sadece parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor. Parçaları birleştirmek için de şu an olduğumuzdan biraz daha yaratıcı olmamız ve şu an aldığımızdan daha fazla risk almamız şart. Ama bu takımdan eminim..."

"Neden kazanamadığımızı bilmiyorum. Neden McLaren'ı yenemediğimizi bilmiyorum. Neden Ferrari'yi yenemediğimizi bilmiyorum. Bunu daha önce başardık. Bu sadece yaptığınız işe inanmakla ilgili bir durum. Bu, o insanlarla rekabet etme meselesi."

Alpine, Briatore'yi 2024 yılında F1 takımına yönetici danışman olarak getirdi. İtalyan yönetici, geçen yıl mayıs ayında Oliver Oakes'un istifasının ardından fiili olarak takım patronluğu görevini üstlendi. 76 yaşındaki Briatore, Renault güç ünitesine olan güvenini kaybettiği için Alpine'in Mercedes motorlarına geçiş anlaşmasını da sağlayan isim olmuştu.

Takım, bu sezon Pierre Gasly'nin Monako Grand Prix'sinde üçüncü olmasıyla tek podyumunu elde etti.

Gerçekçi bir tutum takınan Briatore, takımın gelişim sürecinin başarılı bir şekilde adım adım ilerlediğini dile getirdi: "Elbette ilk yıla ihtiyacınız var. Bu, parçaları ufak ufak bir araya getirdiğimiz ilk yıl."

"Geçen yıl Renault'ya bir sonraki sene ilk altıda olacağımızın sözünü verdim. Bunu başarırsak belki ilk beşe de girebiliriz. Ama 10. sıradan gelip ilk altıda yer almak şimdiden başarıldı. Söz verdiğim şey de buydu."

Alpine'in ana şirketi Renault'ya verilen bu ilk altı sözü, İtalyan yöneticinin alacağı primin de Takımlar Şampiyonası'ndaki dereceye bağlı olması nedeniyle ek bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Şu anda altıncı sırada konumlanan Alpine, beşincilikle orta sıranın liderliğini üstlenen Racing Bulls'un sadece beş puan gerisinde bulunuyor.

Britore, "Primin şartı ilk altıda olmak. Her hâlükârda en azından primi alacağım. Bu yıl ve gelecek yıl bolca prim var." dedi.

Alpine'in mevcut durumundan duyduğu memnuniyet on üzerinden altı buçuk civarında seyreden Briatore, aracın gelişimindeki odak noktalarını şu sözlerle anlattı: "İlerledikçe işler daha da zorlaşıyor ama Mercedes ile harika bir ilişkimiz var. Artık Mercedes güç ünitelerine sahibiz ve bu durum buradaki herkesin hissiyatını tamamen değiştirdi."

"Takımın en azından bir bölümünün en iyisi olduğunu biliyoruz, ayrıca Mercedes'in vites kutusuna da sahibiz. Arka tarafta Mercedes motoru ve vites kutusuyla iyi durumdayız bu yüzden artık ekibimiz aracın ön kanadından sürücüye kadar olan bölüme odaklanıyor çünkü yaşadığımız sorun burada."