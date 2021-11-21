Sainz: "Lastikleri koruyabilmek adına tüm yarış yavaş gittik"

Carlos Sainz, Ferrari ile beşinci sıradan başladığı yarışta, orta grubun önünde verilen savaşta yer alamadı.

İspanyol pilot, yarışa daha sert lastiklerle başladı ve ilk tur kendisi için epey zordu. Lastik anlamında son derece "muhafazakar" davrandıklarını söyleyen Sainz, damalı bayrağı yedinci sırada görerek Ferrari'ye şampiyonada değerli puanlar getirdi.

Günün ardından konuşan Sainz, "Orta lastiklerle yaptığımız başlangıç gerçekten zordu. İlk iki viraj zordu, aynı zamanda başlangıç da zordu. Daha az yol tutuş vardı ve bize pahalıya patladı. Fakat dün baktığımız plan buydu."

"Zorlu başlangıçtan sonra lastikler konusunda temkinli davrandık. Ön lastiklerde bir şey olacağından endişe ediyorduk, çok muhafazakar davrandık ama sonunda bazı puanlar almayı başardık. Belki McLaren daha agresifti ve sonunda bedelini ödedi."

"Şahsen sert lastiklere geçtiğimde bile muhafazakar davrandım, çünkü sona gidememekten korkuyorduk. Takım sonlara doğru zorlayabileceğimi söyledi ve çabucak Stroll'ün ardına gelmeyi başardık."

"Yarıştan sonra yapacağımız analizlere bakacağız. Belki daha fazla zorlayabilirdik. Diğerlerinin daha agresif olduğunu ve bunun bedelini ödediği ortada."

"Yine de lastiklere odaklandığımız için benim adıma sıkıcı bir yarıştı. Böyle bir yarış yapmak hoşuma gitmese de, lastikleri korumak adına muhafazakâr olmayı seçtik." dedi.

Sainz, özellikle cuma günü yüksek lastik aşınmasını gördükten sonra muhafazakâr olmayı seçtiklerini belirtti.

"Dediğim gibi, istediğimiz şey bu değildi fakat cuma gününden itibaren lastik aşınmasından endişe duyuyorduk. Ön lastikler aşındığı için, lastik tarafında oldukça muhafazakâr olmak zorunda kaldık."

"Orta lastikte güçlü bir ilk bölümümüz vardı, Sert lastiğe geçince oldukça muhafazakâr davrandık, bence bu lastik daha iyiydi ve belki de çok fazla tasarruf yaptık."

"Son bölümde ise lastikleri zorlamaya çalıştım, Stroll ile arayı hızla kapattım ama Ocon'dan DRS alıyordu ve onu geçemedik. Son anlardaki tempomuz güçlüydü."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images