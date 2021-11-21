Budkowski: "Alonso bu podyumu çoktan hak etti"

Alpine, kendileri adına zorlu geçen birkaç yarıştan sonra Katar'da çok iyi bir hafta sonu geçirdi ve Fernando Alonso, üçüncü olarak podyuma çıktı.

Yarışın ardından konuşan Budkowski, podyumu şu sözlerle yorumladı: "Çok ama çok uzun bir yarıştı. Son turlar bitmek bilmedi. Takım için harika bir sonuç. Bugün üçüncü ve beşinci olduk, Fernando podyuma çıktı. Bu podyumun çok geciktiğini düşünüyorum. Sanırım herkes, bu yıl yaptığı sürüşle o podyumu hak ettiği konusunda hemfikir olacaktır."

"Bu yüzden onu orada görmek harika. Yine harika bir takım çalışması vardı. Sürücülerimiz, harika bir iş yaptılar, stratejistler, lastik mühendisleri, yarış mühendisleri, hepsi birbirine yardım etti. Lastiklerin son birkaç tura kadar dayanabilmesi için herkes son turlara kadar çalıştı, gerçekten çok stresliydi."

Patlayan lastikler ve yarışın baskısı altında garajda nasıl hissettikleri sorulduğunda Budkowski, "Güvenlik endişesi yoktu. Ön lastiği patlatırsanız, ön tarafı kaybedersiniz ve kayarsınız. Arka lastik ise biraz farklıdır çünkü arka lastik kaybederseniz, patinaja kalabilir ve pist dışına çıkabilirsiniz. Bu yüzden kimseyi riske etmediğimizden emindik. Fakat yarışımızı ve puanlarımızı riske ettik. Yine de eğer pit stop yaparsak, hiçbir şey alamayacağımızı biliyorduk. Bu durumu anladık ve lastikleri oldukça erkenden yönetmeye çalıştık, aynı zamanda kerblerden de kaçınmanın önemli olduğunu biliyorduk. Sürücülerimize bunu yapmaları talimatı verdik."

"Son turda mekanikerlerimizin garajda zıplamaya başladığını, kutlamalar yaptığını gördüm, onlara 'hayır, hayır çocuklar, daha virajlar var' dedim. Başarıp başaramayacağımız, adeta virajlara bağlıydı." dedi.

Alpine böylelikle şimdiye kadar bir galibiyet ve bunun dışında bir podyum almış oldu.

Yılı değerlendirmesi istendiğinde Budkowski, "İyi ve kötü şeyler vardı. Fernando'nun podyuma çıkması, Esteban'ın galibiyete ulaşması, takım için dönüm noktalarıydı."

"Fakat aynı şekilde, sahip olduğumuz paket de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Biraz daha iyi olmasını umuyorduk. Yani bu yıl gerçekten, eğer ortada bir fırsat varsa, bunu alabileceğimizi gösterdik."

"Şimdi ihtiyacımız olan şey, gelecek yıl için daha hızlı bir paket geliştirmek ve bundan faydalanmak. Daha hızlı bir aracımız varsa podyumlar ve galibiyetler alacağız." dedi.