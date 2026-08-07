MotoGP Britanya GP ana antrenman: Bezzecchi, son dakikalardaki rekor turuyla zirvede, Toprak 22. sırada

Ana antrenman seansı öncesinde Silverstone’da hava 23°C pist sıcaklığıysa 46° derece ölçüldü. Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler pit yolundan piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Sürücüler, 1. antrenman seansında pisti öğrendikten ve motosiklet ayarlarını optimize ettikten sonra ana antrenman seansı daha tempolu geçti.

Alex Marquez, ilk dakikalarda kaydettiği 1:58.201 süresini kaydederek erken referansı belirleyen isim oldu. Marco Bezzecchi, orta ve son sektörlerdeki güçlü temposuyla Alex Marquez’in az farkla gerisinde, 2. sırada yer aldı.

İlerleyen turlarda tüm sürücüler garaja döndü ve veri analizine odaklandı.

İlerleyen turlarda Raul Fernandez, 1:57.739’luk süreyi kaydederek zirveye yerleşti.

Fernandez, sonraki denemelerinde güçlü bir tempo sergiledi fakat zirvedeki süresini geliştiremedi.

Seansın ikinci yarısına girildiğinde Ai Ogura, 1:57.628 süresini kaydederek Fernandez’in turunu geride bıraktı ve zirveye yükseldi.

Marc Marquez, 1.57.807’lik turunu tamamlayarak 6. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Seansın son 20. dakikasına girildiğinde Brad Binder, 7 virajda dengesini kaybederek çakıl havuzuna düştü. Binder’in sağlık durumunun yerinde olduğu bildirildi ve kısa süreliğine sarı bayraklar dalgalandı.

Pedro Acosta, 1:57.675’lik turuyla zirvede yer alan Ogura’nın az farkla arkasına yerleşti. Fakat kısa süre sonra süresini geliştirdi ve 1:57.535 turuyla zirveye yükseldi.

Acosta’nın ayağı zirveye uğurlu geldi ve büyük bir rekabet başladı. Acosta, zirveye yükselse de kısa süre içinde Alex Marquez 1:57.267 süresiyle zirveye yerleşti. Fabio Di Giannantonio’da güçlü bir tempo tutturarak ikinci sıraya yükseldi.

Çok geçmeden zirvedeki Alex Marquez’e cevap kardeşinden geldi ve Marc Marquez 1:57.035 süresini kaydederek ilk sırayı ele geçirdi. Antrenman seansında yaşanan rekabetin son sözünü Marc Marquez’in söylediği düşünülürken Ai Ogura, 1:56.810 süresini kaydederek son noktayı koydu.

Çekişmenin ardından sürücüler garaja döndü ve seansın son bölümü için ayarlamalar yapıldı.

Sürücüler piste döndüğünde Francesco Bagnaia, viraja girerken etkili frenleme yapamadı ve titreşimlerin de etkisiyle dengesini kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Bagnaia kendi çabalarıyla ayağa kalkıp pistten ayrılsa da hafif sendelediği görüldü.

Kısa süre sonra 4. virajda Pedro Acosta’da kaza yaptı. Acosta motosikletini durdurarak güvenli bir bölgeye geçti. Kısa süreliğine gösterilen sarı bayraklar birkaç dakika içinde kaldırıldı.

Seansın sonlanmasına iki dakika kala Raul Fernandez, 1:56.615 süresini kaydederek Ai Ogura’nın turunu geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Kısa süre sonra turunu tamamlayan Bezzecchi, 1:56.280 süresini elde ederek Raul Fernandez’i geride bıraktı ve seansa son noktayı koydu.

Böylelikle son anda zirveye yükselen Bezzecchi, ana antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 1:58.621’lik turuyla 22. sırada yer aldı.