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Antrenman raporu
MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP ana antrenman: Bezzecchi, son dakikalardaki rekor turuyla zirvede, Toprak 22. sırada

2026 MotoGP Britanya GP’nin ana antrenman seansında en hızlı süreyi kaydeden isim Marco Bezzecchi oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Ana antrenman seansı öncesinde Silverstone’da hava 23°C pist sıcaklığıysa 46° derece ölçüldü. Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler pit yolundan piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Sürücüler, 1. antrenman seansında pisti öğrendikten ve motosiklet ayarlarını optimize ettikten sonra ana antrenman seansı daha tempolu geçti.

Alex Marquez, ilk dakikalarda kaydettiği 1:58.201 süresini kaydederek erken referansı belirleyen isim oldu. Marco Bezzecchi, orta ve son sektörlerdeki güçlü temposuyla Alex Marquez’in az farkla gerisinde, 2. sırada yer aldı.

İlerleyen turlarda tüm sürücüler garaja döndü ve veri analizine odaklandı.

İlerleyen turlarda Raul Fernandez, 1:57.739’luk süreyi kaydederek zirveye yerleşti.

Fernandez, sonraki denemelerinde güçlü bir tempo sergiledi fakat zirvedeki süresini geliştiremedi.

Seansın ikinci yarısına girildiğinde Ai Ogura, 1:57.628 süresini kaydederek Fernandez’in turunu geride bıraktı ve zirveye yükseldi.

Marc Marquez, 1.57.807’lik turunu tamamlayarak 6. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Seansın son 20. dakikasına girildiğinde Brad Binder, 7 virajda dengesini kaybederek çakıl havuzuna düştü. Binder’in sağlık durumunun yerinde olduğu bildirildi ve kısa süreliğine sarı bayraklar dalgalandı.

Pedro Acosta, 1:57.675’lik turuyla zirvede yer alan Ogura’nın az farkla arkasına yerleşti. Fakat kısa süre sonra süresini geliştirdi ve 1:57.535 turuyla zirveye yükseldi.

Acosta’nın ayağı zirveye uğurlu geldi ve büyük bir rekabet başladı. Acosta, zirveye yükselse de kısa süre içinde Alex Marquez 1:57.267 süresiyle zirveye yerleşti. Fabio Di Giannantonio’da güçlü bir tempo tutturarak ikinci sıraya yükseldi.

Çok geçmeden zirvedeki Alex Marquez’e cevap kardeşinden geldi ve Marc Marquez 1:57.035 süresini kaydederek ilk sırayı ele geçirdi. Antrenman seansında yaşanan rekabetin son sözünü Marc Marquez’in söylediği düşünülürken Ai Ogura, 1:56.810 süresini kaydederek son noktayı koydu.  

Çekişmenin ardından sürücüler garaja döndü ve seansın son bölümü için ayarlamalar yapıldı.

Sürücüler piste döndüğünde Francesco Bagnaia, viraja girerken etkili frenleme yapamadı ve titreşimlerin de etkisiyle dengesini kaybederek çakıl havuzuna savruldu. Bagnaia kendi çabalarıyla ayağa kalkıp pistten ayrılsa da hafif sendelediği görüldü.

Kısa süre sonra 4. virajda Pedro Acosta’da kaza yaptı. Acosta motosikletini durdurarak güvenli bir bölgeye geçti. Kısa süreliğine gösterilen sarı bayraklar birkaç dakika içinde kaldırıldı.

Seansın sonlanmasına iki dakika kala Raul Fernandez, 1:56.615 süresini kaydederek Ai Ogura’nın turunu geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Kısa süre sonra turunu tamamlayan Bezzecchi, 1:56.280 süresini elde ederek Raul Fernandez’i geride bıraktı ve seansa son noktayı koydu.

Böylelikle son anda zirveye yükselen Bezzecchi, ana antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 1:58.621’lik turuyla 22. sırada yer aldı.

Ana antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

1'56.280

   182.383 339
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.335

1'56.615

 0.335 181.859 339
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.398

1'56.678

 0.063 181.761 337
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.500

1'56.780

 0.102 181.603 340
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.530

1'56.810

 0.030 181.556 341
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 19

+0.733

1'57.013

 0.203 181.241 338
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.750

1'57.030

 0.017 181.215 337
8 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+0.831

1'57.111

 0.081 181.089 338
9 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+1.042

1'57.322

 0.211 180.764 334
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+1.083

1'57.363

 0.041 180.700 336
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+1.312

1'57.592

 0.229 180.349 339
12 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.325

1'57.605

 0.013 180.329 337
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+1.411

1'57.691

 0.086 180.197 335
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 18

+1.473

1'57.753

 0.062 180.102 337
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+1.487

1'57.767

 0.014 180.081 335
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 19

+1.494

1'57.774

 0.007 180.070 331
17 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+1.636

1'57.916

 0.142 179.853 330
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+1.640

1'57.920

 0.004 179.847 337
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 19

+1.718

1'57.998

 0.078 179.728 331
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 16

+1.900

1'58.180

 0.182 179.451 334
21 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+2.042

1'58.322

 0.142 179.236 341
22 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 17

+2.341

1'58.621

 0.299 178.784 329
23 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 19

+2.550

1'58.830

 0.209 178.470 330
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