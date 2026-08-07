Tombazis: "Araçları 80 kg daha hafifletmek istiyoruz"

FIA, sezon başından bu yana yeni güç ünitesi ve enerji yönetimi konularında yoğun eleştiriler alsa da şasi tarafında önemli değişiklikler yaptı. Yeni kurallarla, araçların aks mesafesi (ön ve arka tekerleklerin merkezleri arasındaki toplam uzunluk) 20 cm kısalırken, genişliği 10 cm daraldı ve aracın minimum ağırlığı 768 kg olarak belirlendi. Bu da geçen sezona göre 32 kg'lık bir azalma anlamına geliyor.

Motorsport.com'un da aralarında olduğu basına konuşan Tombazis, u değerlendirmeleri yaptı: "Takip mesafesi ve rüzgar tüneli açısından 2022 sezonunun başlangıcına benzer bir seviyedeyiz ancak bu sezon kurallarımız daha sağlam.”

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“Bu kez ön kanat kenarları veya taban detayları gibi aerodinamik konsepti tamamen bozan sorunların önüne geçtik. Ayrıca hâlâ araçların sürüşünün zor olması sevindirici. Dünyanın en iyi 22 pilotunun yarıştığı bir seride araçların çocuk oyuncağı olmaması gerekir."

Zemin etkisi dönemindeki aşırı sert ve alçak araç yapısına kıyasla sürüş yüksekliğinin biraz artırılması, pilotlar üzerindeki fiziksel yıpranmayı da bir miktar hafifletti. Tombazis, asıl hedeflerinin sonraki kural döneminde gerçekleşeceğini belirtti: "Araçların hafiflemesi ve küçülmesi pilotlar tarafından olumlu karşılandı. Ancak yapmak istediklerimiz sadece bunlarla sınırlı değil."

“Bir sonraki kural döneminde araçları 80 kg daha hafifletmeyi, biraz daha kısaltmayı ve küçültmeyi hedefliyoruz. İlerleyen süreçte bu yönde radikal adımlar atacağız. Şu anki değişim güzel bir başlangıç ama henüz işimiz bitmedi.”

Franco Colapinto, Alpine, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images