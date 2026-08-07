Steiner: "Kariyerimde Viñales'inki gibi bir durumla hiç karşılaşmadım"

10 MotoGP Grand Prix zaferi bulunan Maverick Viñales, sezon başından bu yana devam eden omuz sakatlığı nedeniyle performansından beklenen verimi alamadı.

Bu süreç, sonunda İspanyol sürücünün KTM ile ilişkilerinin bozulmasına ve MotoGP'deki geleceğinin de büyük ölçüde belirsiz hale gelmesine yol açtı.

Yaz arasındaki kontroller sırasında omzunda daha önce teşhis edilemeyen bir kas yırtığı tespit edilirken, Viñales bu hafta sonu Silverstone'da düzenlenen Britanya Grand Prix'sinden çekilmek zorunda kaldı.

Bu gelişme, KTM'nin Viñales'i sezonun geri kalanında yarış dışı bırakmayı değerlendirdiği yönündeki haberlerin ortaya çıkmasından yalnızca birkaç gün sonra yaşandı. İspanyol sürücü ise bu iddiaları sosyal medya üzerinden yalanlamıştı.

Britanya Grand Prix'sinde basın mensuplarına konuşan Steiner, Viñales'in durumu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Ortaya çıkan bu durumu kimse öngöremedi, buna Maverick de dahil."

"Temelde omzuyla ilgili bir sağlık sorunu var. Ayrıntıları bilmiyorum, sonuçta ben doktor değilim. Benim için en önemli konu tamamen iyileşmesi."

"Motosiklete binip binmemesi ikinci planda. Öncelikle vücudunu tamamen iyileştirmesi gerekiyor, sonrasına bakarız."

"Elbette bu hafta sonu Pol yarışıyor ancak hepimiz Maverick'in yeniden tamamen sağlığına kavuşmasını istiyoruz. En önemli konu bu."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

Crash'in, kariyerinde daha önce buna benzer bir durum yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine Steiner net bir yanıt verdi: "Çok kısa cevap vereceğim; hayır."

"Normalde sürücünün tam olarak ne sorunu olduğunu ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilirsiniz."

"Ama şu anda gerçekten kimse tam olarak bilmiyor. Doktorlar bile nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine henüz karar verebilmiş değil. Bu yüzden kariyerimde ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum."

Steiner, Viñales'in sağlık durumunun düzelmesi halinde sezonu tamamlamasının hedeflendiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını da ifade etti.

"Sağlığı düzelirse evet."

"Ama bekleyip göreceğiz. Bundan sonra ne yapılacağına dair kesin bir karar verildiğini düşünmüyorum. Durum hakkında bilgim olmayan konularda konuşmak da istemiyorum."

"Bu nedenle daha fazla yorum yapmayacağım. Ben doktor değilim. Doktor olsaydım bile bu konuda konuşmazdım çünkü bunu Maverick ile birlikte onların çözmesi gerekiyor."

Steiner ayrıca Viñales'in mevcut sözleşme yapısı nedeniyle iletişimin büyük bölümünün doğrudan KTM ile yürütüldüğünü, takımın bu sürecin merkezinde yer almadığını söyledi.

Viñales ise son haftalarda KTM'nin geleceğiyle ilgili kendisine adil davranmadığını sık sık dile getirmiş, Almanya Grand Prix'si hafta sonunda da takımdan sürekli eleştiri aldığını söylemişti.

İspanyol sürücü daha önce de 2021 sezonunda Yamaha ile benzer bir ayrılık süreci yaşamıştı. KTM'nin de geçmişte bazı sürücülerle sorunlar yaşadığı biliniyor.

Crash'in, yaşanan anlaşmazlıkta sorumluluğun hem Viñales hem de KTM'ye ait olup olmadığını sorması üzerine Steiner şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda haklısınız. Tango yapmak için her zaman iki kişi gerekir."

"Bunu dürüstçe kabul etmemiz gerekiyor. Ancak bu süreç benim göreve gelmemden önce başladı. Ben kimim ki bunun hakkında hüküm vereyim?"

"Bunu ne yorumlamak ne de yargılamak istiyorum. Benim yapmaya çalıştığım şey, bundan sonra çevremdeki herkese doğru şekilde yaklaşmak."

"Bunu her zaman başarabiliyor musunuz? Belki hayır, çünkü hiç kimse mükemmel değil. Yaşananlar, taraflar arasında belli bir sürtüşme olduğunu gösteriyor."

"Ama bunların hepsi benim göreve gelmemden önce yaşandı. Açıkçası bu konuda yapabileceğim bir şey yok ve bu tartışmanın parçası olmak da istemiyorum."