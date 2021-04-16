Horner: "Aston'un F1 aero kurallarının değişmesini beklemesi saflık"

Bahreyn'deki yarışın ardından Aston Martin ve Mercedes gibi düşük taban eğimini benimseyen takımların, 2021 için planlanan yeni aerodinamik kurallardan, yüksek taban eğimli araçlara kıyasla daha fazla etkinliğindi belirtilmişti.

FIA, bu kural değişikliğini güvenlik gerekçesiyle yaptı ve temelde araçların aerodinamik yere basma gücünü azaltmak ve bu sayede lastikler üzerindeki yükleri azaltmak istedi. Bundan ötürü de tabanın arka kısmında değişiklik yapıldı.

Ancak Aston Martin Formula 1 takımının patronu Otmar Szafnauer, düşük ve yüksek taban eğimli araçlar arasında denge olması için FIA'nın 2021 kural değişikliklerini gözden geçirmesini istedi.

Ancak yüksek taban eğimi konseptini benimseyen Red Bull'un patronu Christian Horner, Szafnauer'in önerisine karşı çıktı ve tek bir yarışın ardından bu kadar net yargılara varılmasına "şaşırdığını" dile getirdi.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bu açıklamaya biraz şaşırdım. Bunun hakkında homurdanmalar olduğunu duydum, ama bu konuyu açıkça konuştuklarını bilmiyordum. Elimizde, Mercedes'in bu yarışı 'düşük tabanlı bir araç' olarak sınıflandırdığımız şeyle kazandığına dair iyi bir örnek var."

"Ayrıca lastik aşınmasında, bizden daha iyi olmasalar bile bizimle eşitlerdi. Burada da çok etkileyici görünüyorlar ve şimdiye kadar sadece bir yarışa çıktı."

"Tüm bunları görmezden gelseniz bile, kuralların getirilmesi konusunda belli bir süreç izleniyor ve tüm bu düzenlemeler, farklı şekillerde oybirliğiyle kabul edildiler."

"Aston Martin veya Racing Point, bu kurallar Formula 1 Komisyonu ve Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayından geçmeden önce oy kullanmak zorundaydı. Tüm bu kural değişiklikleri oybirliğiyle desteklendi."

"Birkaç yıl önce ön kanatlar değiştiği zaman, bu değişiklik bizi gerçekten etkilemişti. Biz buna karşıydık, fakat bunu kabullenmemiz gerekiyordu."

"Tek bir yarıştan sonra, tüm prosedürlere uyulmasına rağmen kuralların aniden değişeceğine inanmak saflıktır. Bunu anlamak benim için zor."

Aerodinamik değişikliklerin Mercedes'i etkilediği ve Red Bull'un lehine olduğu yorumları bir kenara, 2021 sezonunda grid her zamankinden daha yakın görünüyor.

Horner, en iyi takımların yavaşladığını görmenin Formula 1'in "doğasında" olduğunu ve kabul edilmesi gereken bir şey olduğunu belirtti.

Horner, "Egzoz beslemeli difüzörler, çift katmanlı difüzörler, esneyen kanatlar, esnemeyen kanatlar, F kanalları ve sadece birkaç yıl öncesiyle ilgili bahsettiğim ön kanat düzenlemeleri de dahil olmak üzere tüm bunlar Formula 1'in bir parçası."

"Düzenlemeler gelişiyor ve değişiyor. Burası Formula 1, bu zorlukları kabullenmeli ve uyum sağlamalıyız."

"Gelecek yıl için planlanan büyük bir düzenleme değişikliğimiz var ve takımlar bunu biliyorlar. Bu, her zaman sporun bir parçası oldu." dedi.