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Formula 1 / Haberler

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aston Martin Formula 1 takımı, düşük ve yüksek öne eğimli araçlar arasında denge olması için FIA'nın 2021 kural değişikliklerini gözden geçirmesini istiyor.

Aston Martin, FIA'nın kurallarda değişiklik yapmasını istiyor!

Silverstone merkezli takım, bu sene kurallarda yapılan değişikliklerin düşük eğimli araçları adil olmayan bir şekilde cezalandırdığını düşünüyor.

Mercedes gibi düşük eğim felsefesine sahip olan Aston Martin tabanda, difüzörde ve fren kanallarında yapılan değişikliklerin düşük eğimli araçlarda yüksek eğimli araçlara göre ekstradan bir saniye performans kaybına neden olduğunu düşünüyor.

Bu seneki araçların temeli büyük ölçüde geçen seneki araçların şasisi olduğu, gelişimin kısıtlı olması ve bütçe sınırı olması nedeniyle geride kalan takımların pek gelişme şansı bulunmuyor.

Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, yeni kuralların spora dahil edilme şeklinden mutlu olmadıklarını dile getirdi ve özellikle iki şeyden rahatsız olduklarını söyledi.

Bunlardan birincisi, FIA'nın 2021 değişikliklerini Pirelli için güvenlik gerekçesiyle değiştirmesi. Pirelli normalde 2021 için lastik hazırlamayacaktı ve ilk planlar 2019'da kullanılmaya başlanan lastiklerin 3. sezon da kullanılması yönündeydi. Ancak Pirelli, daha sonra 2021 için daha sağlam lastikler hazırladı.

Otmar Szafnauer, Takım Patronu ve CEO, Aston Martin F1

Otmar Szafnauer, Takım Patronu ve CEO, Aston Martin F1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Takım ayrıca ticari hak sahipleri olan F1 organizasyonunun kuralların güvenlik gerekçesiyle değiştirilmesi sürecine dahil olmasını sorguladı.

Szafnauer, güvenlik gerekçesiyle yapılan değişikliğin tamamen FIA tarafından yönetilmesi gerektiğini ve dışarıdan kimsenin bu sürece dahil olmaması gerektiğini söyledi.

Szafnauer, "Kurallar güvenlik gerekçesiyle değiştirildi. Bu süreçte yönetim sadece FIA'da olmalıydı." dedi.

F1 yetkililerin kural değişiklikleri üzerindeki etkisi sorulduğunda Szafnauer, "Dediğim gibi, bu tür kural değişiklikleri sadece FIA'ya bağlı olmalı. Uzman olan onlar." şeklinde cevap verdi.

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Szafnauer, FIA ile görüşmeyi planladıklarını ve yönetim kurulunun düşük eğimli araçlara karşı adil olacak adımlar atacağını düşündüğünü söyledi.

Szafnauer, "Yapılması gereken doğru şey, FIA ile görüşmek ve tam olarak ne olduğunu ve neden o şekilde olduğunu öğrenmek. Ardından daha eşit olunması için bir şeyler yapılıp yapılamayacağını göreceğiz."

"Bana göre doğru olan şey bu. Takım olarak çok sıkı çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Ancak aynı zamanda, FIA ile her şeyi biraz daha adil hale getirmek için görüşmeliyiz." dedi.

Aston Martin, orta yol bulunmazsa yasal şikayet yapabilir!

Szafnauer, orta yol bulunmazsa gelecekte yasal olarak haklarını arama ihtimalini reddetmedi.

Szafnauer, "Görüşmelerin ardından o noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bunu tahmin etmek zor. Doğru olan şey, neler yapabileceğimize bakmak." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ise şimdilik bu tartışmalara girmek istemediğini söyledi.

Sky'a konuşan Wolff, "Bu biraz sıkıntılı bir konu çünkü yorum yapmadan önce resmin tamamını görmemiz lazım."

"Şu aşamada birisini ya da birilerini işaret etmek doğru doğru olmaz. Bu yüzden şu an için konuşmamayı tercih ediyorum." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Jonathan Noble

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