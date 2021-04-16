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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Haberler

Wolff: "Bahreyn'den daha iyi görünüyoruz"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, sezon için heyecanlı olduğunu belirtirken; bu hissi özlediklerini de ekledi. Ayrıca Bahreyn'e kıyasla Imola'da daha iyi olduklarını da ekledi.

Wolff: "Bahreyn'den daha iyi görünüyoruz"

Mercedes iki seansı da zirvede tamamlayarak başarılı bir günü geride bırakırken, Wolff aracın bugün daha 'birlikte' gözüktüğünü söyledi. Geride bıraktığımız seanslar hakkında konuşan Wolff, pozitif bir izlenim bıraktı.

‘’Evet iyiydi, Bahreyn’den çok daha iyiydi. Araç, sabah ve öğle seanslarında oldukça komple gözüktü. Muhtemelen sıcaklığın buna yardımı dokunmuştur. Bahreyn’de Cuma günü bu konuda çok sıkıntı yaşamıştık.’’

‘’Evet, seans sonrası toplantımız güzel geçti. İki sürücü de aracın dengesinden memnun. Ne fazla önden kayma ne de fazladan arkadan kayma var. Genel olarak ikisi de araçta iyi hissediyor.’’

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, Bahreyn'de yaşadığı aracın arkasındaki denge problemini arkasında bırakmış gibi gözüküyor. Ancak Wolff böyle düşünmüyor.

Düşük eğimli araçların dezavantajı hakkında düşünceleri sorulan Wolff, ‘’Düşük eğim her zaman bir problem. Verilerimize baktığımızdan yüksek eğimli araçların, düşük eğimli araçlara kıyasla daha az etkilendiğini görebiliyoruz.''

''Fakat bunu her pistte görmeyeceğiz. Eğer araç ayarlarını iyi yapabilirseniz ve her şeyi optimum çalışma sıcaklığına getirebilirseniz, ki bu fazlasıyla zor, o zaman iyi bir performans elde edebiliyorsunuz.''

''Ancak eğer bütün sezon geneline bakacak olursak, bu, kesinlikle bize büyük bir darbe indirecek.'' yanıtını verdi.

Düşük eğim felsefesini kullanan ve dolasıyla bu sezonki regülasyonlardan çokça etkilenen Aston Martin’in takım patronu Otmar Szafnauer, bu sezon getirilen yeni regülasyonların düşük eğimli Mercedes’i yavaşlatmak için getirildiğini ima ederek, yeni kural değişikleri hakkında FIA ile konuşup bu sorunu çözmeye çalışacaklarını ve sezon ortasında aerodinami kurallarında bir değişiklik yapılmasını isteyeceklerini belirtmişti. Wolff ise bu konuda temkinli konuştu.

‘’Bence bu çetrefilli bir konu. Çünkü yorum yapmadan önce her şeye tamamen hakim olmak gerekiyor. Bulunduğumuz noktada, birine parmak gösterip onları suçlamak yanlış olur. Bu yüzden bu konu hakkında yorumda bulunmamayı tercih ediyorum.’’

 

Sezon için taraftarlar kadar heyecanlı olup olmadığı sorulan Wolff, ‘’Evet, ilk yarış bizi de heyecanlandırdı. Benim için 2013 gibi hissettirdi. Sezona başladığımızda en hızlı 2. araç konumundaydık ve şu an da aynı durum var.''
''Daha hızlı bir araca ve daha komple bir pakete sahipler. Bunu görmek zor değil. Max’ı bugün hızlı bir tur atarken görmedik, kendini biraz sakladı bu biraz ilginçti ama rekabet hissini özledik.’’ dedi.

Wolff, zirvede geçen 7 senenin ardından herkesin biraz yorulduğunu kabul etse de şu anki durumdan zevk aldığını da ekledi. 

''Yorgunluk, tükenmişlik her zaman bir problem. Bu çılgın 'sirk' ile birlikte 12 ay boyunca Dünya'yı geziyoruz  ve çalışıyoruz.''

''Artık geldiğimiz noktada kişinin kendine ayırabileceği zaman kalmıyor. Bu bir problem ancak elimizde bunu yapmak için çok iyi bir paket var.''

''Bu yüzden şu anki durumdan çok zevk alıyorum. Burası eğlenceli bir yer, birilerini avlamayı seviyorum. Herkes buraya geldiğinde eğleniyor.''

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Can Çarpıcı

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