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Formula 1 / Son dakika

Honda, "temiz" ve "adil" bir motor savaşı istiyor

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Honda, "temiz" ve "adil" bir motor savaşı istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Scott Mitchell
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Kas 2019 10:39

Honda'nın Formula 1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, Ferrari motorunun yasallığıyla ilgili şüphelerin devam ettiği bir dönemde, rakip üreticilerle sadece "adil bir mücadele" istediklerini söyledi.

Ferrari bu yıl motor tarafında çok büyük bir performans adımı atmayı başardı ancak son haftlarda rakip üreticilerin tamamı, Ferrari'nin yasadışı bir sistem kullanma ihtimalinden şüpheleniyor ve FIA'dan bu konuda net bir cevap bekliyor.

Rakip bir takımın yaptıklarından şüphe duyan takımlar, FIA'ya kullanıldığı düşünülen sistemle alakalı soru soruyor ve duruma göre kendisi de benzer sistemi yapmaya odaklanıyor.

Red Bull bu kapsamda Ferrari'nin bu sene düzlükte nasıl bu kadar hızlı olduğu sorularının geldiği dönemde FIA'ya bir sistemin yasal olup olmayacağına dair soru sordu.

Nikolas Tombazis imzalı direktifte FIA, Red Bull'un öne sürdüğü üç sistemin de kurallara aykırı olacağı bildirdi.

Ancak Ferrari, sistemlerinin yasal olduğunu savunmaya devam ediyor.

FIA'nın açıklamasından memnun olup olmadığı konusunda Motorsport.com'a konuşan Tanabe, "Örneğin gri alanları veya teknikleri, yakıt-yağ yakımı gibi şeyleri kullanarak motorun performansını ve şasiyi geliştirmenin bazı yolları var."

"FIA Formula 1 kuralları kapsamında adil yarışlar yapmak ve kurallara saygı duymak istiyoruz. İsteğimiz şey bu. Temiz ve adil bir yarışa sahip olabilmek için FIA'nın kontrolüne ihtiyacımız var."

"Belki bazı takımlar veya insanlar, performansı arttırabilecek şeyler buluyorlar. Sonrasında bunun doğru olup olmadığını netleştiriyoruz. Ardından doğru olmadığı söylenirse, biz de yapmıyoruz."

"Birileri belki de bunun gibi şeyler yapıyorlar ve yapılmaması gerektiği söylendiğinde belki de bıracaklar. Sonrasında temiz yarışlara sahip olacağız." dedi.

Tanabe, her şeyi netliğe kavuşturmanın imkansız olduğunu kabul ediyor ancak takımların gri alanlar hakkında FIA ile görüşebileceğini düşünüyor.

"Eğer birisi bir şeyin net olmadığına inanıyorsa o zaman FIA'ya giderek, bunun doğru olup olmadığını sormalı. Açıklığa kavuşmalı ve devam etmeli. Bu, gideceğimiz yöne yardımcı olan bir şey."

"Kurallarda çok fazla terim var ve belli unsurlar tanımlanıyor. Her şeyi netleştirmek neredeyse imkansız bir şey. Bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak iyi."

"Red Bull yasallık konusunda çok fazla şey biliyor. Baş mühendis Paul Monaghan gibi çok sayıda deneyimli insana sahipler. Yasal olup olmadığını takip etmeye devam ediyor ve her şeyi yasal hale getirmek için çabalıyor. Toro Rosso ise biraz farklı. Red Bull tarafında işler biraz daha katı."

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Editör Lewis Duncan

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