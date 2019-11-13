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Formula 1 / Son dakika

Renault pilotları olumlu ivmeyi korumak istiyor

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Renault pilotları olumlu ivmeyi korumak istiyor
13 Kas 2019 10:08

Renault pilotları Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo, son yarışlardaki olumlu ivmeyi korumak istediklerini söylediler.

Renault, sezonun ikinci yarısında sadece Japonya'dan puansız ayrılmıştı ancak o yarışta da ilk ona girmeyi başarmış fakat diskalifiye edilmişti.

Son yedi yarışın altısından puanla ayrılan Nico Hulkenberg, takımın bu ivmeyi Brezilya'da korumasını umuyor.

"Brezilya'da harika anılarım var. 2010 yılında kazandığımız pole pozisyonu özeldi. Sıralama turları eğlenceliydi ve çok zor şartlarda mükemmel bir tur atmayı başardım. Bunu asla unutmayacağım. 2012 yılındaki yarışta da lider oldum ama maalesef sonra bunu kaybettim."

"Son yarışlarda iyiydik ve iki yarışta ilk 10'a geri girmeyi başardık, ama her zaman daha fazlasını istiyoruz. Austin'deki yarışın ikinci bölümünde, özellikle son on turda iyiydik. Çok eğlenceliydi ve bu puanları almayı hak ettik. Brezilya'daki yarış için hedef daha fazla başarı yakalamak."

Daniel Ricciardo da Austin'de altıncı olmasının ardından Brezilya'dan güçlü bir sonuçla ayrılmak istiyor.

"Brezilya’yı gerçekten seviyorum. Interlagos'ta yüksek hızlı virajların olmadığı kısa bir pist  var. Çok teknik ve iyi bir tur için doğru ritmi bulmanız gerekiyor. Orada geçiş yapmak zor olabilir, ancak daha önce gridin en gerisinden yükselmeyi başardım."

"Hava durumu ilginç olabilir ve hafta sonunda önemli bir rol oynayabilir, bu nedenle her koşul için hazırlıklı olmalısınız."

"Austin'deki yarış harikaydı. Takım için önemli puanlar kazandım. Nico ve ben, hem Meksika'da hem de Amerika'da ilk 10'a girdik. Bu, benzer fırsatları kaçırdığımız birkaç yarıştan sonra iyi bir sonuç oldu. Bu istikrarı korumak önemli ve bu açıdan Brezilya GP bize yeni bir fırsat verecek. Üst üste üç yarıştan puanla ayrılmak harika olur."

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