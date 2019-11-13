Vettel: "Ferrari'nin takım emirleri Multi 21 gibi değil"

Ferrari, Vettel ve yeni takım arkadaşı Charles Leclerc'e bu sezon takım emirleri uygulamaya çalıştı ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto da, eğer takıma fayda getirecekse pilotlarını kontrol edebileceklerini söyledi.

Ancak bu hamleler zaman zaman geri tepti ve Rusya GP'de Vettel, takım arkadaşının hava koridoruna girip liderliği aldı ve ardından pozisyonunu geri vermesi istense de bunu yapmadı.

Bu, Vettel'in Webber'i zorlamaması gerektiği yönünde takım emri aldığı fakat buna uymadığı 2013 Malezya Grand Prix'sini hazırlattı.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Aracın içerisindeyken bazen her şeyi bilmek zor oluyor. Çünkü her şeyi göremiyorsunuz. Bu gerçekten duruma bağlı olan bir şey."

"Açıkçası geriye dönüp, Mark'la olan duruma bakarsanız, bu farklı bir durum. Çünkü uzun yıllardır takım için çalışıyorduk ve birlikte iyi şekilde çalıştığımızı düşünmüyorum! Sonrasında Malezya'da aniden ona bir iyilik yapmam istendi ve daha önce bana bunu hiç yapmamıştı. O zaman neden o an bunu yapmalıydım?"

"Yani bu farklı bir durumdu. Ama bence sonunda kendinize bakıyorsunuz. Ayrıca bir pilot olarak bazen kendi iyiliğinizi düşünüyorsunuz ve doğru olduğuna inandığınız şeyleri savunuyorsunuz. Ardından doğru ya da yanlış olduğunu düşünseniz bile bu farklı bir hikaye."

Vettel, son on yılda Formula 1'de kişisel olmanın zorlaştığını çünkü sporun daha çok takım sporu haline geldiğini söyledi. Alman pilota göre bu durum 2015'te katıldığı Ferrari'de daha da zor.

"Bu, günümüzde zor bir durum. Sporumuz son 20 yılda bir takım sporu haline geldi. 70'ler, 80'ler ve 90'ların başıyla kıyasladığınızda, o zaman asıl figür sürücü gibiydi. Etrafında bir takıma ihtiyacınız vardı ve liderdiniz. Ama bence günümüzde etrafınızdakiler, size destek verenler, arkanızda duranlar ve takıma destek verenler için daha fazla sorumluluk taşıyorsunuz. Özellikle Ferrari'de durum bu. Takımın her şeyden daha büyük olduğunu söylemek adil olur. Takım sürücüden daha büyük."