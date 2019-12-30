Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

paylaşım
yorumlar
Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun
Ekleyen:
30 Ara 2019 10:11

Honda bu sezon Formula 1 motoru gelişimi için koyduğu hedefleri tamamlamasının, yeni partnerleri Red Bull ile olan karşılıklı güvene dayalı olduğuna inanıyor.

Japon üreticinin 3 versiyonlu agresif gelişim programı sayesinde sezon boyunca gösterdiği gelişim, Red Bull tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Her ne kadar Honda gelişimler sonucunda 2. versiyon halini alan motor ile sezona başlamış olmayı istese de Red Bull ile 2018/19’un kış aylarında planladıkları programa uymuş oldu ve Motorsport.com’un anladığına göre motor üreticisinin rakiplerine kıyasla ortada olan performansı, Sakura’da bulunan araştırma ve geliştirme merkezinin en önemli hedefi olarak bulunmakta.

Honda’nın F1 bölümünün genel direktörü Masashi Yamamoto, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: “Red Bull, Christian Horner ve Helmut Marko, benim ve Sakura AR-GE Şefi Yasuaki Asaki-san ile düzenli toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda iki taraf birden planları paylaşırken an itibariyle bulunduğumuz durumun da kritiğini yapıyoruz. Yaptığımız planlamanın programda hemen hemen aynı yerinde olmamız çok önemli çünkü karşılıklı güvene sahibiz ve bu da ilişkiyi kuvvetlendiren bir etken. Gelecek seneyi iple çekiyoruz.”

Honda bu sene için spesifik hedefler koymadı ancak içten içe Red Bull’un Renault ile olan birlikteliğinden daha iyi sonuçlar kazanmayı ümit etti.

Ancak Red Bull Motor Sporları Danışmanı Marko, yıla 5 yarış galibiyetini amaçlayarak başladı.

Max Verstappen’in kazandığı 3 galibiyete rağmen iki taraf birden özel veya kamuoyuna duyurdukları hedefleri, Pierre Gasly’nin sezonun ilk yarısında yaşadığı sıkıntılar sonrası Red Bull’un çaylak Alex Albon’u takıma getirmesi gibi problemler sebebiyle yakalamadılar.

Bu Red Bull’un yarış galibiyeti sayısının daha az olmasına ve topladıkları puanın geçen seneye göre 2 puan eksik olmasına sebep olsa da Yamamoto, Mercedes’in sezon başındaki büyük liderliğine rağmen hiçbir zaman stres altında olmadığını söyledi.

“Christian ve Helmut’u tanıyorum, çok iyi anlaşıyoruz ve ben de Red Bull fabrikasını ziyaret ettim. Bu yüzden onlara güvenim tam. Monaco’da kazanabileceğimizi düşündüm ancak her şeyin sonunda bunu başaramadık. Ancak bu bizi sinirlendirmedi. Konu hakkında çok sakindik. Her şeyin iyi gideceğini düşünüyorduk.”

Sezonun sonuna doğru Red Bull ve Honda yarışın sonunu getiren bir motor problemi yaşamadı ve bu Honda’nın diğer motor üreticisi rakiplerini dayanıklılık konusunda ilk defa alt ettiğini gösterdi.

Aynı zamanda motor başına en çok mesafe kat eden motor üreticisi olsalar da bu başarılar Mercedes ve Ferrari’nin motorlarını daha uzun süreli kullanmalarına bağlıydı.

Yamamoto bunlar hakkında “Bu sene güç ünitesi gelişimi konusunda büyük sonuçlar aldık. Yarış sonuçlarından da gördüğünüz gibi, dayanıklılık bir kısım, ancak diğer kısım ise motor gücü. Mercedes’e çok yakınız ancak hala onların arkasındayız. Bu sene bizim için çok iyiydi ve bunun için çok memnunuz.” açıklamasında bulundu.

                                                                                                                Çeviri: Efe Kahya

Sonraki haber
Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

Önceki haber

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

1s
2
Formula 1

Binotto: “Yeni kurallarla güç dengesi hemen değişmeyecek”

3
Formula 1

Marko: "Prost'un gelişi, Renault'da hiçbir şeyi değiştirmedi"

4
Formula 1

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"

2s
5
World SUPERBIKE

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"

Son Videolar

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:16
Formula 1

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:06
Formula 1

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alfa Romeo 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #1 02:42
Formula 1

Alfa Romeo 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #1

Carlos Sainz’ın simülatörüne yakından bir bakış 07:10
Formula 1

Carlos Sainz’ın simülatörüne yakından bir bakış

Mercedes:''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:01
Formula 1

Mercedes:''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

Son Haberler

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun
F1

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"
F1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"
F1

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"

Boullier, F1'deki değişikliklerden memnun
F1

Boullier, F1'deki değişikliklerden memnun

Williams: “Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız”
F1

Williams: “Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.