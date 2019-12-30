Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

Japon üreticinin 3 versiyonlu agresif gelişim programı sayesinde sezon boyunca gösterdiği gelişim, Red Bull tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Her ne kadar Honda gelişimler sonucunda 2. versiyon halini alan motor ile sezona başlamış olmayı istese de Red Bull ile 2018/19’un kış aylarında planladıkları programa uymuş oldu ve Motorsport.com’un anladığına göre motor üreticisinin rakiplerine kıyasla ortada olan performansı, Sakura’da bulunan araştırma ve geliştirme merkezinin en önemli hedefi olarak bulunmakta.

Honda’nın F1 bölümünün genel direktörü Masashi Yamamoto, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: “Red Bull, Christian Horner ve Helmut Marko, benim ve Sakura AR-GE Şefi Yasuaki Asaki-san ile düzenli toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda iki taraf birden planları paylaşırken an itibariyle bulunduğumuz durumun da kritiğini yapıyoruz. Yaptığımız planlamanın programda hemen hemen aynı yerinde olmamız çok önemli çünkü karşılıklı güvene sahibiz ve bu da ilişkiyi kuvvetlendiren bir etken. Gelecek seneyi iple çekiyoruz.”

Honda bu sene için spesifik hedefler koymadı ancak içten içe Red Bull’un Renault ile olan birlikteliğinden daha iyi sonuçlar kazanmayı ümit etti.

Ancak Red Bull Motor Sporları Danışmanı Marko, yıla 5 yarış galibiyetini amaçlayarak başladı.

Max Verstappen’in kazandığı 3 galibiyete rağmen iki taraf birden özel veya kamuoyuna duyurdukları hedefleri, Pierre Gasly’nin sezonun ilk yarısında yaşadığı sıkıntılar sonrası Red Bull’un çaylak Alex Albon’u takıma getirmesi gibi problemler sebebiyle yakalamadılar.

Bu Red Bull’un yarış galibiyeti sayısının daha az olmasına ve topladıkları puanın geçen seneye göre 2 puan eksik olmasına sebep olsa da Yamamoto, Mercedes’in sezon başındaki büyük liderliğine rağmen hiçbir zaman stres altında olmadığını söyledi.

“Christian ve Helmut’u tanıyorum, çok iyi anlaşıyoruz ve ben de Red Bull fabrikasını ziyaret ettim. Bu yüzden onlara güvenim tam. Monaco’da kazanabileceğimizi düşündüm ancak her şeyin sonunda bunu başaramadık. Ancak bu bizi sinirlendirmedi. Konu hakkında çok sakindik. Her şeyin iyi gideceğini düşünüyorduk.”

Sezonun sonuna doğru Red Bull ve Honda yarışın sonunu getiren bir motor problemi yaşamadı ve bu Honda’nın diğer motor üreticisi rakiplerini dayanıklılık konusunda ilk defa alt ettiğini gösterdi.

Aynı zamanda motor başına en çok mesafe kat eden motor üreticisi olsalar da bu başarılar Mercedes ve Ferrari’nin motorlarını daha uzun süreli kullanmalarına bağlıydı.

Yamamoto bunlar hakkında “Bu sene güç ünitesi gelişimi konusunda büyük sonuçlar aldık. Yarış sonuçlarından da gördüğünüz gibi, dayanıklılık bir kısım, ancak diğer kısım ise motor gücü. Mercedes’e çok yakınız ancak hala onların arkasındayız. Bu sene bizim için çok iyiydi ve bunun için çok memnunuz.” açıklamasında bulundu.

Çeviri: Efe Kahya