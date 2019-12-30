Steiner, sürücülerinin “yönetilemez” olmasından korkmuş

İkili, sene boyunca birkaç kez temas yaşadılar. Bunlardan en dikkat çekenleri İspanya, İngiltere ve Almanya yarışlarındaydı.

Sürücülerin birbirleriyle yaşadıkları temas yüzünden yarış dışı kaldıkları İngiltere Grand Prix’sinden sonra Steiner, zaten araçta yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında sürücülerle uğraşmanın gereksiz bir “zorluk” olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sürücüler arasındaki ilişkinin kontrol altına alınamaz olduğunu hiç düşünüp düşünmediği sorulduğunda Steiner, “Elbette, evet. Silverstone’dan sonra artık bu durumun çalışmadığını gördüğüm bir noktadaydım. Çünkü araç konusunda zorlanıyorduk ve daha sonra sürücüler konusunda da zorlanmaya başladık.”

“Bu bir zorluktu ve pek mızmızlanmıyorum, çünkü ben de baskı altındayım. Bu ayrıca takımı motive etmek için de önemli.”

“Eğer sürücüleri kontrol edemezsem, bu durum takım için nasıl iyi olabilir ki? Onlara çalışmaları ve her şeyi iyi yapmaları için çok baskı uyguluyorum ancak sonra daha yarışın beşinci virajında birbirleriyle çarpışıyorlar. Belli bir noktada bunun yönetilemez olduğunu düşündüm.”

“Belli bir noktada takım hakkında düşünmeyi bıraktılar. Sadece Barcelona ve Silverstone’daki gibi fırsatlar gördüler. İyi sıralama turları geçirdiler ve puan alma fırsatları vardı ve sonrasında puanların sadece kendileri için değil, takım için de olduğunu unuttular.”

“Bu düşünceyi kafalarından çıkardılar, ancak bu fazla baskı altında olmakla mı ilgiliydi? Bunun cevabını belki de hiç bulamayacağım. Bunun sebebi, takımın üzerindeki baskı da olabilir.” şeklinde konuştu.

2020’de yine Grosjean’la takım arkadaşlığı yapacak olan Magnussen, bu durumun medya tarafından abartıldığını ve takım arkadaşıyla sorunu olmadığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Danimarkalı sürücü, “Durum sinir bozucuydu, çünkü özellikle medya tarafında çok büyük bir konu haline geldi. Ve bu, bir acil durum hissi yarattı. Bu büyük bir sorun değildi. Romain ve benim aramda sorun yoktu.”

“Ve Silverstone’dan sonraki hafta birbirimizle telefonda konuşuyorduk. Kesinlikle aramızda kötü bir şey yoktu.”

“Bu durumu Vettel ve Leclerc arasında da gördük. Lastiklerin patlaması için çok büyük bir temas olması gerekmiyor ve Romain ile aramızda olan da bu şekildeydi.”

“Elbette takım, onları hayal kırıklığına uğrattığımızı düşünüyor. Ancak gerçekten birbirimize zarar verme niyetimiz yoktu. Yani bütün bu olanların bizi birbirimize daha da yakınlaştırdığını düşünüyorum. Çünkü bu seneki bütün tecrübelerimiz, bizi bir takım olarak birbirimize daha da yakınlaştırdı.”

“Özellikle Gunther hakkındaki iyi şey ise, gördüğünüz şeyi elde etmenizdir.” ifadelerini kullandı.