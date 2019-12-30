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Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"

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Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"
Ekleyen:
, Editör
30 Ara 2019 08:45

Pierre Gasly, Red Bull'dan gönderileceğini duyduğu zaman şoke olduğunu ve bunun adil olmadığını söyledi.

Pierre Gasly, sezona Red Bull'da başladı ancak karıştığı kazalar ve istediği sonuçları bir türlü alamamasının ardından takımdan Toro Rosso'ya gönderildi.

Gasly, kararı duyduğunda ne tepki verdiği sorusuna, "Elbette haberi aldığımda gerçekten şoke oldum ve çok sinirlendim. Çünkü bunun hiç de adil olduğunu hissetmiyordum. İlk altı ayda olanlar, gösterebileceğimiz şeylerin yakınına bile yaklaşamıyordu."

"Elbette bunu çok umursuyorsunuz çünkü en hızlı araçta olmak istiyorsunuz. İzlediğim yolda değişiklikler yapmaya çalıştım, doğru gitmeyen pek çok şey vardı. Ama günün sonunda durum buydu, bitmişti, artık geçmişti. Bunu değiştiremezdim. Bunu pozitif tutuma dönüştürmeliydim. Kendi kendime düşündüm, yeteneğimi, hızımı, istikrarımı ve Red Bull'da yarışmaya başladıktan sonra gösteremediğim şeyleri gösterebileceğim dokuz yarışım daha vardı." yanıtını verdi.

Sonuç olarak Gasly, Toro Rosso'ya döner dönmez harika bir performans gösterdi ve Brezilya'da ikinci olup podyuma dahi çıktı.

"Hangi kategoriye gidersem gideyim her araçta çok hızlı oldum. Bu altı ay, kariyerim boyunca işlerin doğru şekilde gitmediği tek altı aydı. Sonra insanlar çıkıyor ve 'bu çocuk nasıl fren yapılacağını biliyor mu?' diye soruyor. Tüm bunları ve aptalca şeyleri söylüyorlar. Çünkü bu bilgiler takım içerinde gizli kalıyor."

"Kendimi kanıtlamak için her zamankinden daha çok çalışacağımı düşündüm. Yılın başında sahip olduğum tutumu korudum, sadece her seansta performansımın zirvesinde olmak istedim."

"Toro Rosso'ya döndüğümde iş yükü biraz daha büyüktü çünkü yeni insanlar vardı ve birbirimizi olabildiğince hızlı şekilde tanımaya çalışıyorduk. Doğru bilgileri anlamalıyız ama her insan ve mühendis en az sürücü kadar farklı bir iletişim tarzına sahip. Aynı şeyi konuşuyoruz ancak farklı şekilde söylüyoruz."

"Sonuç olarak bu, Formula 1'deki ikinci yılım oldu. Bu yüzden öğrenebileceğim ve deneyimleyebileceğim çok şey var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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