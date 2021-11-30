Hill: "Williams'ın F1'e olan etkisi, Ferrari'nin etkisine benzer"

79 yaşında hayata gözlerini yuman Williams, 1969'da giriş yaptığı F1'de 16 dünya şampiyonluğu - dokuz markalar ve yedi sürücüler şampiyonluğu - kazanmayı başarmıştı.

Takım ile üç markalar ve takım ile geçirdiği son sezon olan 1996'da, bir tane sürücüler şampiyonluğu kazanan Hill, alınan dört şampiyonlukta pay sahibiydi.

Hill, Formula 1 tarihinin en büyük bağımsız takım sahiplerinden biri olan Williams'ın, sadece sporun içerisinde yer alan bir başka girişimci olmadığını, sporun ötesinde bir kişilik olduğunu söyledi.

Sky Sports'a konuşan Hill, "Sir Frank benim hayatım için çok büyük bir şans verdi ve bu nedenle ona sonsuza kadar borçluyum. O, benim kariyerimde çok büyük bir öneme sahip bir insan ve aynı zamanda sporumuza çok büyük katkılarda bulunan biri."

"Frank'in arabalara karşı, yarışmaya karşı bir tutkusu vardı. Onun başka bir şeye ilgisi yoktu ve bu nedenle her bakımdan olağanüstü biriydi."

"Onun takımına olan bağlılığı... elindeki her bir kuruşu sürücüler yerine araca harcardı - bu da her zaman ilginç bir sohbet konusuydu."

"Ancak bunu yapmakta haklıydı - o, bize en iyi ekipmanı sağladı, o ve Sir Patrick (Head) ve Williams'da çalışan herkes, sürücülerin şampiyonluk savaşı vermesi için her şeyi verdiler ve o da tamamen bunu yapmak istiyordu."

"Onun bu rekoru çok uzun süre boyunca yaşayacak. Bana göre, bir bağımsız takım kurucusu ve sahibi olarak onun gibi biri daha gelmeyecek, özellikle sporun doğasının değiştiği göz önüne alındığında."

"Bana göre onu karşılaştırabileceğimiz tek insan Enzo Ferrari'ydi. O da, aynı Frank gibi, araçlarına tutkuluydu, takımını yönetmeyi ve araçlarını pistte görmeyi o da çok severdi. Bence o, takım sahibi/katılımcı olarak temsil edilen biri. O, Formula 1'i ve yarışmayı çok severdi." dedi.

Her ne kadar an itibariyle Williams ailesi takımın yönetiminde artık yer alıyor olmasa da Hill, ünlü ismin F1'de yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Açıklamalarının devamında Hill, "O, sporun tarihinin büyük parçası ve ismi, takımla beraber yaşıyor."

"O ismi taşıdıkları için çok gurur duyduklarını biliyorum ve takımın yeni sahipleri de bunu taşımaya istekli olduklarını, Frank'in mirasını onlara bıraktıklarını herkese hatırlatmayı isteyeceklerdir."

"Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum ancak spor çok sağlıklı gözüküyor, bu nedenle gelecekte Williams'ın geri döneceği konusunda iyi bir hissiyata sahibim." dedi.