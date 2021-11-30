Leclerc ve Sainz, Ferrari'nin gelişimi konusunda hemfikir

Ferrari, 1980 yılından bu yana en kötü sezonunu geçirdiği 2020 sezonunun ardından toparlanmaya başladı ve bu yıl, takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşıyor.

Bitime iki yarış kala üçüncü sıradaki Ferrari ile dördüncü McLaren arasında 39.5 puan var ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sezonu İngiliz ekibin önünde tamamlayacaklar.

Ferrari, büyük oranda 2022 sezonuna odaklandığı bir yılda, nispeten iyi bir ilerleme kaydetmiş oldu ve en azından gelecek için umut verdi. Takım bu sezon zafer alamasa bile Monako ve Bakü'de Leclerc ile iki kez pole pozisyonu kazandı.

Motorsport-Total'e konuşan Leclerc, takımın kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsetti.

Leclerc şöyle dedi: "2019'dan 2020'ye geçişte, maalesef geriye doğru gittik. Fakat 2020'den itibaren, en başından beri çok ama çok iyi çalıştık. Daha o noktada 2020 sezonunda doğru yönde gittiğimizi hissedebiliyordum."

"Güncellemeler küçük şeyler olsa bile hepsi doğru yöndeydi. Bu da benim için her zaman iyiye işarettir. Bir takım olarak 2020'nin başından beri sürekli ilerleme kaydettik."

"İki veya üç yarış önce getirdiğimiz yeni güç ünitesi, bizim için bir başka adım daha oldu. Bu da takımlar şampiyonasında üçüncülük mücadelemiz için çok önemliydi."

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, Ferrari'ye bu sezon katılmasına rağmen takım arkadaşının sözlerine katılıyor.

Sainz, "Takıma katıldığımdan beri sadece motor açısından değil, genel anlamda sürekli olarak geliştik."

"Strateji, pit stoplar ve takımın genel çalışma şekli açısından iyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Hafta sonlarında artık çok daha güçlü bir şekilde çalışıyoruz.

"Elbette daha güçlü bir paket yardımcı oluyor ama sezonun başlangıcıyla kıyasladığınızda, takımın kendisi de sezon başına kıyasla çok iyi çalışıyor." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images