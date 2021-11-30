Wolff: "Her zamankinden daha motiveyiz"

Mercedes son dönemde W12 ile oldukça iyi bir form yakaladı ve önce Brezilya sonra da Katar'da çok iyi zaferler elde etti.

Lewis Hamilton bitime iki yarış kala Max Verstappen'in sadece sekiz puan ardında yer alırken, Mercedes'in de takımlar şampiyonasında beş puanlık bir üstünlüğü var.

Wolff, Suudi Arabistan GP öncesi yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Gidilecek iki yarış ve kararlaştırılacak iki şampiyonluk var. Sezonun bu noktasında hâlâ mücadelede olmaktan büyük heyecan duyuyoruz, bu bir ayrıcalık ve yaz başında nerede olduğumuzu hatırladığımızda, direncimizin bir göstergesi. Her iki şampiyonada da her şey açık ve görevimiz net."

"Son yarış Katar'da Lewis kusursuz bir performans sergiledi ve yarışı baştan sona lider götürdü. Talihsiz şekilde lastik patlatıp, mücadelenin dışında kalmadan önce Valtteri'den de güçlü bir yükseliş gördük."

"Aracımız son zamanlarda iyi bir performans sergiliyor ve muhtemelen sezonun geneline baktığımızda şimdiye kadarki en iyi seviyesinde. Sürücüler aracın sınırlarını zorlamak için kendilerine güveniyorlar. Bu, son yarışlar için cesaret verici ve bize ilerlememiz adına güçlü bir ivme kazandırıyor."

"Cidde tamamen yeni bir mücadele olacak. Başa çıkmamız gereken yepyeni bir pist ve Cuma günü piste çıktığımızda, iyi bir noktada olduğumuzdan emin olmak için perde arkasında çok fazla çalışma yapıldı, çünkü bu ilk seanslarda olabildiğince fazla bilgi edinmek hayati önem taşıyacak."

"Bu, tam gaz geçilen bölümleri ve bazı yüksek hızlı virajları ile beraber, etrafı bariyerlerle çevrili olan oldukça hızlı bir cadde pisti. Bu yüzden risk ödüllendirecek."

"Her zamankinden daha motiveyiz, savaşmaya odaklandık ve Suudi Arabistan'daki ilk Grand Prix'si sabırsızlıkla bekliyoruz."

Ayrıca Wolff, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sir Frank Williams'ı da unutmadı.

Wolff, "Birkaç gün önce Sir Frank Williams'ı kaybettik. Bu hafta sonu tüm düşüncelerimizin bir parçası olacak ve yarış ruhuna layık bir performans sergilemek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images