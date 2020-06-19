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Formula 1 / Son dakika

F1'deki taban değişiklikleri, aeronun "baştan aşağıya" yenilenmesine sebep olabilir

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F1'deki taban değişiklikleri, aeronun "baştan aşağıya" yenilenmesine sebep olabilir
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Çeviren: Abdullah Çelik
19 Haz 2020 13:41

Racing Point Formula 1 takımının teknik direktörü Andy Green, 2021 için taban kurallarında yapılan değişikliğin küçük gibi göründüğünü ancak aracın ön bölümünde aerodinamik açıdan ciddi değişiklikleri beraberinde getireceğini söyledi.

FIA, Formula 1 Yönetimi ve takımlar, koronavirüs sürecinde 2021 kurallarında bazı değişiklikler konusunda anlaşmışlardı. Bunlardan birisi de mevcut Pirelli lastiklerinin gelecek sene de kullanılabilmesi için araçlardaki yere basma gücünü bir miktar düşürecek taban kurallarındaki değişiklikti.

Green, değişikliklerin belli olmasından bu yana aerodinami alanında yaptıkları araştırmaların, araçların ön tarafında değişiklik olacağını işaret ettiğini söyledi.

2021 taban kurallarının, istenmeyen sonuçları olabilir

Green, "Tabanın arka tekerleğin ön bölümündeki parçalarından bir dilim almış olduk."

"Aerodinamik açıdan çok büyük bir darbe olacak. 2021'e kadar olan sürede takımlar onun yerine bir şey geliştirebilirse şaşıracağım. Bu yüzden gerçekten 2021 araçlarının 2020 araçlarından daha yavaş olmalarını bekliyorum."

"İster inanın ister inanmayın, bu devasa bir değişiklik. Konuşurken küçük bir değişiklik gibi görünse de, araç performansı üzerinde çok büyük etkisi olacak."

"Ne yazık ki sadece tabanı yeniden geliştirmeyeceğiz. Kaybı telafi edebilmek için aracın ön tarafındaki aerodinamik yapıyı hemen hemen yeniden tasarlayacağız."

"Bu yüzden şimdiden taban kurallarındaki değişiklik nedeniyle 2021'e odaklanmamız gerektiği açık. 2020'den 2021'e çok fazla aerodinamik parça taşınmayacak. Mekanik açıdan taşınacak ancak aerodinamik açıdan muhtemelen taşınmayacak." dedi.

Green, bazı takımların bu değişikliğin araç üzerindeki aerodinamik hava akışına ciddi etkisinin olacağını ummadığını söyledi.

Green, "Biz araç üzerindeki hava akımı yapısında ciddi değişiklik olmasını istemiyorduk. Ancak bu değişiklik, böyle bir şeye sebep olacak."

"Bunun nedenini anlıyoruz, kaybettiğimiz performansı kazanmamız gerektiğini biliyoruz ve tabii ki 2021'de performans kaybını telafi edeceğiz."

"Bu durum herkes için aynı. Şu anda takımların birbirlerine karşı avantajlı ya da dezavantajlı olacaklarını düşünmüyorum. Herkes aynı durumda."

"Sadece araçta bir değişiklik yaptığınızda bunun sonucu hoş olmuyor. Bunun küçük bir gelişim olmadığını fark ediyorsunuz." dedi.

Fabrikaların kapalı olduğu dönemde böyle bir karar alınması nedeniyle takımlar değişikliğin etkisini simülasyonda test edemedi. Simülasyonda test edildiğinde ise değişikliğin sonuçları sürprize neden oldu.

Green, "Değişiklik kararı alındığında, mevcut araç üzerinde simülasyon çalışması yapmamıza izin verilmedi. Simülasyon verileri F1'in kendi modellemesinden geliyordu. Tatilden döndükten sonra kendi simülatörümüz üzerinde çalışında değişikliğin ne kadar büyük olduğunu fark ettik." dedi.

Green son olarak 2021 için yapmaları gereken çalışmalar nedeniyle 2020 aracının gelişiminin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Bu çalışmalar erkenden olmak zorunda çünkü takımlar 1 Ocak itibariyle tamamen 2022 araçlarına odaklanacaklar.

Green, "Açıkçası aerodinami testleri konusunda yeni kısıtlamalar var. Fabrikaların açılmasının ardından herkes % 20 azalma olması konusunda anlaştı. 1 Ocak itibariyle daha fazla azalma olacak."

"Tabii ki 1 Ocak itibariyle 2022 için olacak değişikliklere odaklanacağız."

"2021 için 31 Aralık tarihine kadar zamanımız olacak. Bu süreci en verimli kullanan takımlar, en büyük faydayı görecekler." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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