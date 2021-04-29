Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak" Sonraki / Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
Formula 1 Haberler

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton, bu hafta sonu düzenlenecek büyük sosyal medya boykotu öncesinde bu platformların ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

İngiliz futbol kulüpleri ve ligleri geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, internet üzerinden yapılan ırkçı saldırılar ve ayrımcılıklarla mücadeleye devam etmek amacıyla üç günlük bir sosyal medya boykotuna katılacaklarını duyurmuşlardı.

İngiltere'nin kriket organizasyonu Premiership Rugby ve Lawn Tennis Association da bugün bu boykota destek vereceklerini duyurdular. Bu kapsamda sosyal medya boykotu 30 Nisan Cuma günü başlayacak ve 3 Mayıs Pazartesi günü 23:59'da sona erecek.

Hamilton, motor sporlarında ırkçılığa karşı öncü isim oldu ve son senelerde yaptığı girişimlerle çeşitliliğin arttırılması hareketlerine yardımcı oldu.

Bu kapsamda Mercedes, ırkçılığa karşı duruş kapsamında geçen sene geleneksel renklerini bırakıp tamamen siyah renge geçiş yapmıştı. Takım bu sene de siyah rengi korudu ve takım içerisindeki çeşitliliği arttırmak için planlar hazırladı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sosyal medya boykotu hakkında konuşan Hamilton, henüz kendisinin bu boykota katılma planının olmadığını ancak ırkçı tacizlere karşı bu hareketin önemli olduğunu söyledi.

Hamilton, "Benim için bu açık ve bu sporda açık bir şekilde ırkçılığın bir sorun olmaya devam ettiği açık. Bence sosyal medya platformlarının bununla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerekiyor."

"Bu açıdan, bu girişimi tamamen destekliyorum. Benim bunu yapmam o platformların ırkçılığa karşı duruşunda yardımcı olacaksa, o zaman ben de bunu yapmaktan mutlu olurum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes,

Lewis Hamilton, Mercedes,

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, F1 kariyerinin ilk yıllarında ırkçı saldırılara maruz kaldığını ancak serinin o dönemdeki liderlerinin bununla mücadele etmek için bir şey söylemediğini ya da yapmadığını söylemişti.

7 kez F1 şampiyonu olan Hamilton, geçmişte sosyal medyadan kendisine ırkçı saldırıların olduğunu ancak kendisinin o platformlardan uzaklaşmayı öğrendiğini söyledi.

Hamilton, "Uzun zaman önce, daha genç olduğum dönemde birçok insan gibi sosyal medyayı okurken ve insanlarla etkileşim kurmaya çalışırken saldırılara maruz kalmıştım."

"Ancak o dönemde sosyal medyadaki her yorumu okuyamayacağımı ve bunu şahsen yapamayacağımı anlamak zorunda kaldım. Bu tür şeylerin size ulaşmasına izin verirseniz, gününüzü mahvedebilirsiniz."

"Sosyal medya şirketlerinin daha fazla gelişmeleri gerektiğine inanıyorum. Algoritmalar var. Görebildikleri şeyler var. Irkçılığa karşı olan bir toplum yaratmaya yardımcı olmak için gerekli adımları atmalılar. Bunun için zorlamalıyız."

"Tüm detayları bilmiyorum ancak buna dahil olan çok fazla organizasyon olduğunu duyduğum için gerçekten gururluyum."

"Formula 1 neden bunun bir parçası olmuyor emin değilim ancak umarım Sky gibi yerler örnek olurlar. Dediğim gibi, muhtemelen bunu takip edip bu hafta sonu destek vereceğim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

Önceki haber

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

Sonraki haber

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

15s
2
Formula 1

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

4s
3
Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

1g
4
Formula 1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

1s
5
Formula 1

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

12s
Son Haberler
Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
F1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

1s
Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
F1

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

1s
Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"
F1

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

1s
Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"
F1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

2s
Bottas: ''Imola'daki kazayı, Russell'ın özür dilemesiyle birlikte arkamızda bıraktık''
F1

Bottas: ''Imola'daki kazayı, Russell'ın özür dilemesiyle birlikte arkamızda bıraktık''

2s
Son Videolar
Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
11s

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor 00:28
Formula 1
11s

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak 00:54
Formula 1
11s

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
27 Nis 2021

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Bottas: ''Imola'daki kazayı, Russell'ın özür dilemesiyle birlikte arkamızda bıraktık''
Formula 1

Bottas: ''Imola'daki kazayı, Russell'ın özür dilemesiyle birlikte arkamızda bıraktık''

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"
Formula 1

McLaren, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman başlayacağını "biliyor"

Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi
Formula 1

Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi

Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: ''W12, geçtiğimiz yıllara göre daha 'bıçak sırtında' görünüyor"
Formula 1

Hamilton: ''W12, geçtiğimiz yıllara göre daha 'bıçak sırtında' görünüyor"

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış
Formula 1

Hamilton'ın ön kanadındaki hasar, onu tur başına 0.5 saniye yavaşlatmış

Mercedes, Imola'dan sonra şampiyonayı önde götürdükleri için rahatlamış durumda
Formula 1

Mercedes, Imola'dan sonra şampiyonayı önde götürdükleri için rahatlamış durumda

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

Alesi'nin Ferrari F1 aracı ile Monaco'daki videosunun perde arkası
Formula 1 Formula 1

Alesi'nin Ferrari F1 aracı ile Monaco'daki videosunun perde arkası

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor
Formula 1 Formula 1

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

Son Haberler

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.