Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

İngiliz futbol kulüpleri ve ligleri geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, internet üzerinden yapılan ırkçı saldırılar ve ayrımcılıklarla mücadeleye devam etmek amacıyla üç günlük bir sosyal medya boykotuna katılacaklarını duyurmuşlardı.

İngiltere'nin kriket organizasyonu Premiership Rugby ve Lawn Tennis Association da bugün bu boykota destek vereceklerini duyurdular. Bu kapsamda sosyal medya boykotu 30 Nisan Cuma günü başlayacak ve 3 Mayıs Pazartesi günü 23:59'da sona erecek.

Hamilton, motor sporlarında ırkçılığa karşı öncü isim oldu ve son senelerde yaptığı girişimlerle çeşitliliğin arttırılması hareketlerine yardımcı oldu.

Bu kapsamda Mercedes, ırkçılığa karşı duruş kapsamında geçen sene geleneksel renklerini bırakıp tamamen siyah renge geçiş yapmıştı. Takım bu sene de siyah rengi korudu ve takım içerisindeki çeşitliliği arttırmak için planlar hazırladı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sosyal medya boykotu hakkında konuşan Hamilton, henüz kendisinin bu boykota katılma planının olmadığını ancak ırkçı tacizlere karşı bu hareketin önemli olduğunu söyledi.

Hamilton, "Benim için bu açık ve bu sporda açık bir şekilde ırkçılığın bir sorun olmaya devam ettiği açık. Bence sosyal medya platformlarının bununla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerekiyor."

"Bu açıdan, bu girişimi tamamen destekliyorum. Benim bunu yapmam o platformların ırkçılığa karşı duruşunda yardımcı olacaksa, o zaman ben de bunu yapmaktan mutlu olurum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, F1 kariyerinin ilk yıllarında ırkçı saldırılara maruz kaldığını ancak serinin o dönemdeki liderlerinin bununla mücadele etmek için bir şey söylemediğini ya da yapmadığını söylemişti.

7 kez F1 şampiyonu olan Hamilton, geçmişte sosyal medyadan kendisine ırkçı saldırıların olduğunu ancak kendisinin o platformlardan uzaklaşmayı öğrendiğini söyledi.

Hamilton, "Uzun zaman önce, daha genç olduğum dönemde birçok insan gibi sosyal medyayı okurken ve insanlarla etkileşim kurmaya çalışırken saldırılara maruz kalmıştım."

"Ancak o dönemde sosyal medyadaki her yorumu okuyamayacağımı ve bunu şahsen yapamayacağımı anlamak zorunda kaldım. Bu tür şeylerin size ulaşmasına izin verirseniz, gününüzü mahvedebilirsiniz."

"Sosyal medya şirketlerinin daha fazla gelişmeleri gerektiğine inanıyorum. Algoritmalar var. Görebildikleri şeyler var. Irkçılığa karşı olan bir toplum yaratmaya yardımcı olmak için gerekli adımları atmalılar. Bunun için zorlamalıyız."

"Tüm detayları bilmiyorum ancak buna dahil olan çok fazla organizasyon olduğunu duyduğum için gerçekten gururluyum."

"Formula 1 neden bunun bir parçası olmuyor emin değilim ancak umarım Sky gibi yerler örnek olurlar. Dediğim gibi, muhtemelen bunu takip edip bu hafta sonu destek vereceğim." dedi.