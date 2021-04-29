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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, takımın bu hafta sonu Portekiz Grand Prix'sinde Bahreyn ve Imola’dakine benzer bir performans göstereceğini düşünüyor.

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

Ferrari pilotu Sainz, geçtiğimiz Emilia Romagna Grand Prix’sinde yeni takımıyla ikinci yarışına çıktı. Sainz, ilk kez kırmızı takımla İtalya’da yani Ferrari’nin evinde yarışma imkanı buldu ve bu yüzden bu yarış onun için ayrı bir önem taşıyordu.

İspanyol pilot hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir sıralama seansının ardından 11. sıraya yerleşti. Buna rağmen yarış günü yağan yağmurla birlikte ıslak pistle başa çıkmaya çalışan pilotların arasından sıyrılıp 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Fakat aslında Sainz yarışın başında, takım değiştiren diğer pilotlar gibi oldukça zorlanmıştı. Bunun sebebi ise araca hâlâ tam anlamıyla alışamaması ve aracın yağmurda nasıl tepki vereceğini henüz bilmiyor olmasıydı. Fakat bu haftaki Grand Prix öncesinde basın toplantısında konuşan Sainz, bu durumun güçlü bir yarış hafta sonu geçirmesine engel olmayacağını düşündüğünü söyledi.

“Hâlâ [araca alışmaktan] uzaktayım ama bu gerçekten iyi bir hafta sonu geçiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu hafta sonu araçta daha iyi hissedersem ve bu pisti de sevdiğimden güçlü bir hafta sonu geçirmeyi başarabilirim.”

“McLaren'daki ikinci yılımda yaptığım gibi bu hafta sonlarını tutarlı bir şekilde bir araya getirmem gerek. Aradaki fark bu. McLaren ile üçüncü ya da dördüncü yarışımda araca alıştığımı ya da en azında buna yaklaştığımı hissetmiştim. Sonrasında ikinci yılım olan 2020 başladığında, bunu çok daha istikrarlı ve çok daha iyi yapabileceğimi fark ettim çünkü kas hafızası aynı pistlerde aynı araçla olduğunuzda artık aracın her hafta sonu ne yapacağını öğrenmiş oluyor. Böylece her şey daha kolay bir hale geliyor.”

“Ancak şimdi, bu noktaya yeterince erken ulaşamadığım anlamına gelmiyor ve her seansta yeni şeyler denemek, sürüş tarzımı değiştirmek ve uyum sağlamak için kendimi zorluyorum. Bu, aslında mental olarak ve bir sürücü olarak da oldukça zor ama aynı zamanda çok keyifli çünkü her zaman yeni şeyler keşfediyorsunuz.”

Ayrıca Sainz bu adapte olma sürecinin sadece araca özel olmadığını aynı zamanda sürüş stilinde de değişikliklere gitmesi gerektiğini vurguladı.

"Araçtan araca oldukça değişen bir sürüş tarzı var. Özellikle günümüzde hızlı bir F1 pilotu olmak istiyorsanız, sürüş tarzınızı hemen hemen her viraj için değiştirmeniz gerekir ve aracın her virajda neye ihtiyacı olduğunu bilmeniz gerekir.”

“Bu yüzden, önemli olan deneyim kazanmaktır.”

Ferrari’ye gelirsek ise Sainz, pistin Bahreyn ve Imola’ya benzediğini düşünüyor ve bu yüzden takımın performansının da önceki hafta sonlarına yakın olacağına inanıyor.

“Sanırım son birkaçına benzer olacak. Imola ve Bahreyn gibi çok uzun bir düzlüğe sahip bir pist ama oldukça iyi olduğumuzu bildiğimiz virajlar barındıran biraz karışık bir bölümü de var. Bu yüzden çok benzer olacağına bahse girerim."

"McLaren ile yakınız, aslında ön sıraya da yakınız. O kadar da uzakta değiliz. Bu yüzden çok heyecan verici ve takımın iyi bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Aynı zamanda Ferrari'nin hâlâ olmasını istediğimiz yerde olmadığını gösteriyor ve gelişmek için çabalamaya devam edeceğiz."

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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