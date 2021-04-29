Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı" Sonraki / Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Ekleyen:

Emilia-Romagna Grand Prix'sinde Valtteri Bottas ile büyük bir kaza yapan George Russell, Mercedes pilotlarını da takım arkadaşları olarak gördüğünü belirtti.

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Geride bıraktığımız Emilia Romagna Grand Prix'sinde, Valtteri Bottas ve George Russell, yüksek hızda bir kaza yapmışlardı. Kazanın ardından ikili birbirini suçlarken, yarış kontrolden olaya yönelik bir ceza çıkmamıştı. 

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise sadece tek bir kuru çizgi varken ve önünde bir Mercedes aracı bulunurken hata yaparak kazaya sebep olan Russell'ı eleştirmişti. 

Wolff, bu geçiş denemesi başarılı olsaydı bile yarışın gidişatına bakıldığında,  çok 'anlamsız' bir hareket olduğunu dile getirmişti.

Russell'ın bu konudaki görüşleri ise şöyle: ‘’Motor sporlarının 1 numaralı kuralı, takım arkadaşınla kaza yapmamanı söyler. Mercedes’in desteği olmasaydı şu an bulunduğun noktada olmazdım. O yüzden Lewis ve Valtteri’yi de Nicholas'ın yanında takım arkadaşlarım olarak görüyorum. ‘’

‘’Benim hatam ya da yarış kazası olsun fark etmez ne olursa olsun, kaza yapmamalıydık. Elbette, birini geçmeye çalıştığımda, kaza yapıp yarışımı bitirmeyi düşünmüyorum. Benim denemem, cesur bir denemeydi ve yanlış bir hareketti çünkü yarışımı bitirdi ve takım olarak muhtemel puanları kaçırdık.’’

Kazanın ardından Russell, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. İngiliz pilot, bu açıklamanın kazanın ardından yaptıkları için olduğunu belirtti ve o davranışlarının gerçek Russell'ı göstermediğini ifade etti.

Russell açıklaması hakkında, ‘’Pazartesi günü yayınladığım açıklama, tamamen kazanın ardından yaptıklarımla alakalıydı. Böyle kazalar yarışmanın bir parçası ancak 320km/saatte kaza yapınca gerginleşebiliyorsunuz ve hiç o anki kadar gerildiğimi hatırlamıyorum.’’

‘’Bu benim için büyük bir dersti. Çünkü olay yerinden uzaklaşıp, olayı bütün açılardan gördükten sonra ve rasyonel bir şekilde düşünebildiğim zaman reaksiyon vermem gerektiğini anladım.’’

‘’O açıklamayı yayınlamak benim için önemliydi çünkü kazanın ardından yaptıklarım gerçek beni yansıtmıyordu. Taraftarların ve sporun içindeki diğer kişilerin de beni böyle biri olarak görmesini istemiyorum.’’

‘’Pist üstünde yaptıklarımdan çok, pist dışında olayları nasıl karşıladığım  önemli. Bu yüzden, kazadan sonraki hareketlerim için özür diledim.’’ ifadelerini kullandı.

Geçirdiği büyük kazanın ardından, lastik lastiğe mücadelelere daha farklı yaklaşıp yaklaşmayacağı sorulan Russell, herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Russell, şu ifadeleri kullandı:  ‘’Öncelikle, eğer kendimizi bir daha bir Mercedes’le pozisyon için savaşırken bulursak, iyi bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. O yüzden umarım bu durum tekrarlanır.’’

‘’Sorunuzu cevaplayacak olursam, hayır herhangi bir değişiklik yok. Sadece şimdi olaylara biraz daha sağduyulu yaklaşacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hiçbir mücadeleye, ‘takım arkadaşımla kaza yapıp yarış dışı kalayım’ diyerek yaklaşmıyorum.’’

‘’Ben, Mercedes sayesinde buradayım. Küçük yaş kategorilerinde onların desteği ile yarıştım ve Formula 1’e girmem de bana çok yardımcı oldular. Bunlardan dolayı, Williams nasıl benim ailemse, Mercedes de öyle. Bu yüzden Lewis ve Valtteri’yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum.’’

‘’Motor sporlarındaki 1 numaralı kural da takım arkadaşın ile kaza yapmaman. Fakat artık bunu arkamızda bıraktık. Yaşadık, öğrendik ve artık önümüze bakıyoruz.’’

 

 

 

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

Önceki haber

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

Sonraki haber

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

15s
2
Formula 1

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

4s
3
Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

1g
4
Formula 1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

1s
5
Formula 1

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

12s
Son Haberler
Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
F1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

1s
Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
F1

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

1s
Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"
F1

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

1s
Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"
F1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

2s
Bottas: ''Imola'daki kazayı, Russell'ın özür dilemesiyle birlikte arkamızda bıraktık''
F1

Bottas: ''Imola'daki kazayı, Russell'ın özür dilemesiyle birlikte arkamızda bıraktık''

2s
Son Videolar
Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
11s

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor 00:28
Formula 1
11s

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak 00:54
Formula 1
11s

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
27 Nis 2021

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’
Formula 1

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Steiner: ''Mazepin, zamanla kendini bulacak"
Formula 1

Steiner: ''Mazepin, zamanla kendini bulacak"

Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı! Valencia ePrix II
Formula E

Valensiya E-Prix: Dennis ilk galibiyetini akıllıca sürüşüyle kazandı!

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

Alesi'nin Ferrari F1 aracı ile Monaco'daki videosunun perde arkası
Formula 1 Formula 1

Alesi'nin Ferrari F1 aracı ile Monaco'daki videosunun perde arkası

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor
Formula 1 Formula 1

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

Son Haberler

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Umarım tüm potansiyelimizi ortaya çıkaramamışızdır"

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sosyal medya platformları, ırkçılığa karşı daha fazlasını yapmalı"

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.