Russell: ''Lewis ve Valtteri'yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum''

Geride bıraktığımız Emilia Romagna Grand Prix'sinde, Valtteri Bottas ve George Russell, yüksek hızda bir kaza yapmışlardı. Kazanın ardından ikili birbirini suçlarken, yarış kontrolden olaya yönelik bir ceza çıkmamıştı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise sadece tek bir kuru çizgi varken ve önünde bir Mercedes aracı bulunurken hata yaparak kazaya sebep olan Russell'ı eleştirmişti.

Wolff, bu geçiş denemesi başarılı olsaydı bile yarışın gidişatına bakıldığında, çok 'anlamsız' bir hareket olduğunu dile getirmişti.

Russell'ın bu konudaki görüşleri ise şöyle: ‘’Motor sporlarının 1 numaralı kuralı, takım arkadaşınla kaza yapmamanı söyler. Mercedes’in desteği olmasaydı şu an bulunduğun noktada olmazdım. O yüzden Lewis ve Valtteri’yi de Nicholas'ın yanında takım arkadaşlarım olarak görüyorum. ‘’

‘’Benim hatam ya da yarış kazası olsun fark etmez ne olursa olsun, kaza yapmamalıydık. Elbette, birini geçmeye çalıştığımda, kaza yapıp yarışımı bitirmeyi düşünmüyorum. Benim denemem, cesur bir denemeydi ve yanlış bir hareketti çünkü yarışımı bitirdi ve takım olarak muhtemel puanları kaçırdık.’’

Kazanın ardından Russell, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. İngiliz pilot, bu açıklamanın kazanın ardından yaptıkları için olduğunu belirtti ve o davranışlarının gerçek Russell'ı göstermediğini ifade etti.

Russell açıklaması hakkında, ‘’Pazartesi günü yayınladığım açıklama, tamamen kazanın ardından yaptıklarımla alakalıydı. Böyle kazalar yarışmanın bir parçası ancak 320km/saatte kaza yapınca gerginleşebiliyorsunuz ve hiç o anki kadar gerildiğimi hatırlamıyorum.’’

‘’Bu benim için büyük bir dersti. Çünkü olay yerinden uzaklaşıp, olayı bütün açılardan gördükten sonra ve rasyonel bir şekilde düşünebildiğim zaman reaksiyon vermem gerektiğini anladım.’’

‘’O açıklamayı yayınlamak benim için önemliydi çünkü kazanın ardından yaptıklarım gerçek beni yansıtmıyordu. Taraftarların ve sporun içindeki diğer kişilerin de beni böyle biri olarak görmesini istemiyorum.’’

‘’Pist üstünde yaptıklarımdan çok, pist dışında olayları nasıl karşıladığım önemli. Bu yüzden, kazadan sonraki hareketlerim için özür diledim.’’ ifadelerini kullandı.

Geçirdiği büyük kazanın ardından, lastik lastiğe mücadelelere daha farklı yaklaşıp yaklaşmayacağı sorulan Russell, herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Russell, şu ifadeleri kullandı: ‘’Öncelikle, eğer kendimizi bir daha bir Mercedes’le pozisyon için savaşırken bulursak, iyi bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. O yüzden umarım bu durum tekrarlanır.’’

‘’Sorunuzu cevaplayacak olursam, hayır herhangi bir değişiklik yok. Sadece şimdi olaylara biraz daha sağduyulu yaklaşacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hiçbir mücadeleye, ‘takım arkadaşımla kaza yapıp yarış dışı kalayım’ diyerek yaklaşmıyorum.’’

‘’Ben, Mercedes sayesinde buradayım. Küçük yaş kategorilerinde onların desteği ile yarıştım ve Formula 1’e girmem de bana çok yardımcı oldular. Bunlardan dolayı, Williams nasıl benim ailemse, Mercedes de öyle. Bu yüzden Lewis ve Valtteri’yi de takım arkadaşlarım olarak görüyorum.’’

‘’Motor sporlarındaki 1 numaralı kural da takım arkadaşın ile kaza yapmaman. Fakat artık bunu arkamızda bıraktık. Yaşadık, öğrendik ve artık önümüze bakıyoruz.’’