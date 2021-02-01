Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, ırkçılığa karşı verdiği savaş ve üç kez dünya şampiyonu Ayrton Senna'ya olan hayranlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan yedi kez dünya şampiyonu pilot, hem kendisinin hem de Senna'nın güçlüklere karşı verdiği mücadelelerdeki benzerlikler hakkında konuştu: "O (Senna), her zaman kendisine nazik davranmayan bir sisteme karşı tek başına mücadele verdi, ben de bunu, farklı nedenlerden dolayı, kariyerimde yaşadım."

Senna, kariyerinde pek çok kez yönetici sistem ile ters düştüğü anlarla karşı karşıya kaldı, en önemli iki örneği ise Alain Prost ile Suzuka'da 1989 ve 1990 yıllarında yaşadığı iki kaza. Senna'nın kariyeri, Senna 1994 San Marino Grand Prix'sinde hayatını kaybettiğinde sadece dokuz yaşında olan Hamilton üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: "Kendi kendime 'Onun gibi bir sürücü olmak ve F1'de yarışmak istiyorum.' dedim. Arabaları çok seviyordum ve bana göre bu, dünya üzerindeki en güzel meslekti."

2015 yılında Senna'nın üç şampiyonluk rekorunu yakalayan Hamilton, 2017'de ise Senna'nın 65 pole pozisyonu rekorunu yakaladı.

 

2020'de ise yedinci şampiyonluğunu alarak Schumacher'in tarihi rekorunu kıran Hamilton, aynı zamanda gençliğinde yaşadığı ırkçılıktan bahsetmişti ve aynı zamanda Black Lives Matter hareketinin de önemli bir destekçisi olmuştu.

İngiliz pilot, pist dışında olan bu olayların, pist üzerinde kendi performansını artırması konusunda kendisini hırslandırmasına neden olmuş.

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: "George Floyd'un Amerika'da öldürüldüğünü gördükten sonra aklıma geçmişte benim de buna benzer bir şiddete maruz kaldığım geldi, tabi ki daha farklı bir şekilde. Ve bu da benim yeniden alevlenmem için bir neden oldu, performansımı ateşledi."

"Kazanmak için elimdeki her şeyi ortaya koydum ve sosyal ayrımcılığa karşı adalet aramak için çok çalışıyorum. Halk önünde bu konunun önemini anlatmak ve bu konulara odaklanmak beni daha güçlü yaptı, pistte yarışırken bana ekstra bir destek sağladı. Bu sadece bir zafer kazanmakla alakalı değildi, bunun daha büyük bir amacı vardı."

Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"

Önceki haber

Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Ayrton Senna , Lewis Hamilton
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, takım logosunda değişiklik yaptı

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

Son Haberler

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"

Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

1s
2
Formula 1

Ferrari'nin 2020'de yaşadığı sorunlar, tüm üreticiler için nasıl ders oldu?

5s
3
Formula 1

Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"

9s
4
Formula 1

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

11s
5
Formula 1

Binotto, 2021'de galibiyet beklemiyor

6s

Son Haberler

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

Formula 1
1s
Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"

Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"

Formula 1
2s
Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"

Leclerc: "Bir şovmen olmam istenseydi bile ben değişmezdim"

Formula 1
2s
Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Formula 1
3s
McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

McLaren, 2021 aracı hakkında paylaşım yapmaya devam ediyor

Formula 1
3s

Son Videolar

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.