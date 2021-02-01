Hamilton: "Senna da, aynı benim gibi, ona adil olmayan bir sistemle karşı karşıya kaldı"

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan yedi kez dünya şampiyonu pilot, hem kendisinin hem de Senna'nın güçlüklere karşı verdiği mücadelelerdeki benzerlikler hakkında konuştu: "O (Senna), her zaman kendisine nazik davranmayan bir sisteme karşı tek başına mücadele verdi, ben de bunu, farklı nedenlerden dolayı, kariyerimde yaşadım."

Senna, kariyerinde pek çok kez yönetici sistem ile ters düştüğü anlarla karşı karşıya kaldı, en önemli iki örneği ise Alain Prost ile Suzuka'da 1989 ve 1990 yıllarında yaşadığı iki kaza. Senna'nın kariyeri, Senna 1994 San Marino Grand Prix'sinde hayatını kaybettiğinde sadece dokuz yaşında olan Hamilton üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: "Kendi kendime 'Onun gibi bir sürücü olmak ve F1'de yarışmak istiyorum.' dedim. Arabaları çok seviyordum ve bana göre bu, dünya üzerindeki en güzel meslekti."

2015 yılında Senna'nın üç şampiyonluk rekorunu yakalayan Hamilton, 2017'de ise Senna'nın 65 pole pozisyonu rekorunu yakaladı.

2020'de ise yedinci şampiyonluğunu alarak Schumacher'in tarihi rekorunu kıran Hamilton, aynı zamanda gençliğinde yaşadığı ırkçılıktan bahsetmişti ve aynı zamanda Black Lives Matter hareketinin de önemli bir destekçisi olmuştu.

İngiliz pilot, pist dışında olan bu olayların, pist üzerinde kendi performansını artırması konusunda kendisini hırslandırmasına neden olmuş.

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: "George Floyd'un Amerika'da öldürüldüğünü gördükten sonra aklıma geçmişte benim de buna benzer bir şiddete maruz kaldığım geldi, tabi ki daha farklı bir şekilde. Ve bu da benim yeniden alevlenmem için bir neden oldu, performansımı ateşledi."

"Kazanmak için elimdeki her şeyi ortaya koydum ve sosyal ayrımcılığa karşı adalet aramak için çok çalışıyorum. Halk önünde bu konunun önemini anlatmak ve bu konulara odaklanmak beni daha güçlü yaptı, pistte yarışırken bana ekstra bir destek sağladı. Bu sadece bir zafer kazanmakla alakalı değildi, bunun daha büyük bir amacı vardı."