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Formula 1 / Son dakika

Vesti: "Mercedes'in genç sürücüsü olmak baskıyı artırmıyor"

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Vesti: "Mercedes'in genç sürücüsü olmak baskıyı artırmıyor"
Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör: Marco Di Marco, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes'in yeni genç sürücüsü Frederik Vesti, akademiye katılmış olmanın üzerindeki baskıyı artırmadığına dikkat çekti.

Danimarkalı FIA Formula 3 sürücüsü Vesti, Mercedes'in yeni genç sürücüsü olarak açıklandı ve böylelikle diğer genç yetenekler Esteban Ocon ve George Russell'a katılmış oldu.

Frederik Vesti, kariyerine 2016'da Formula Ford Danimarka'da başladığı ve sezonu dördüncü bitirdi. Ertesi yıl Danimarka Formula 4 serisini ikinci bitirirken, 2018'de ADAC Formula 4'ü dördüncü sırada tamamladı.

2019'da Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda baskın bir performansla şampiyon olan Vesti, 2020'de FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki 18 yarışın üçünü kazanarak şampiyona dördüncüsü oldu.

Vesti, Mercedes sürücü akademisine katıldığı için mutlu olduğunu söylerken, bunun kendisi üzerindeki baskıda değişikliğe yol açmadığına dikkat çekti.

Vesti'nin, FIA F3'teki görevine ek olarak sık sık Brackley fabrikasını ziyaret etmesi ve simülatörde vakit geçirmesi bekleniyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vesti, "Yarışmaya başladığınızdan itibaren baskı her zaman orada olur, ancak benim için Mercedes'in seçimi baskı anlamına gelmiyor. Bundan ziyade son derece rekabetçi ve hazırlıklı bir insan grubuyla çalışmak için harika bir fırsat anlamına geliyor."

"Mercedes genç programına katılmak kariyerim için değerli bir fırsat."

"Böyle bir anlaşmayı yapmak zaman alıyor. Takımın bir sürücü olarak gelişimimi görmesi gerekiyor, ancak ekibin bana büyümek için tüm araçları sağlayıp sağlayamayacağını da anlamalıyım."

"Sözleşmeyi imzalamadan önce tüm potansiyelimi göstermem gerekti. Beni üç yıl önce takip etmeye başladılar, ancak başlangıçta sadece yüzeysel bir ilişki vardı."

"Kazanmaya başladığımda konuşmaya başladık ve sadece olumlu anlarda değil, olumsuz anlarda nasıl tepki verdiğimi de değerlendirdiler." dedi.

Vesti, FIA F3'teki ikinci sezonunda iyi bir performans ortaya koymayı  hedefliyor.

19 yaşındaki sürücü, ART Grand Prix'ye katılmadan önce geçen yıl Prema Racing'le üç zafer almıştı.

"Elbette ulaşmak istediğim hedef şampiyonluk, ancak bunu başarmak için yeni ekibim ART Grand Prix ile olabildiğince iyi çalışmaya odaklanmalıyım ve ekibin tüm yeni üyelerini tanımam ve sonra araca geçip mümkün olduğunca hızlı sürmem gerekiyor."

"Aynı zamanda, şampiyonluğu hedeflemek için her yarış gelişmemiz gerekecek."

Vesti, 7-9 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'sinde sezon başlamadan önce 25-26 Şubat'ta Jerez'de yapılacak testlerle mücadeleye geri dönecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F3
Editör Tom Howard

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