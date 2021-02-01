Perez: "Junior kategorilerde yarışırken emekli olmayı düşündüm"

2004 yılında Amerika'da bulunan Skip Barber Ulusal Şampiyonası'na katıldıktan sonra 2005'te Avrupa'ya gelerek Formula BMW serisinde yarışmaya başlayan Perez, ailesinden ve ülkesinden ayrıldığı için büyük zorluk çektiğini ve bu nedenle emekli olmayı düşündüğünü söyledi.

Hatta bu dönemde Perez, Formula BMW Serisi'nde yarıştığı dönemde, takım patronunun Almanya'da bulunan restoranının üzerindeki bir odada tek başına yaşadığını anlattı.

Perez'in açıklamaları şu şekilde: "Kariyerimin belirli bölümlerinde her şeyi bırakıp gitmeyi düşündüğüm doğru."

"Almanya'ya yerleştiğimde 'Vay be, burada iki tane Formula 1 yarışı yapılıyor, diğer tüm sürücülerle arkadaş olacağım, çok eğleneceğim.' diye düşünüyordum. Ancak orada yaşamaya başladığımda beklentilerimin, gerçeklikten ne kadar uzakta olduğunu gördüm."

"Çok küçük bir şehirde yaşıyordum ve buradaki kültür, Meksika'daki kültürden çok daha farklıydı. Kendimi çok yalnız hissettim. Pek çok zaman da 'Formula 1'e ulaşmak çok zor, eve dönmem lazım ve daha normal bir hayat yaşamam lazım' diye düşündüğüm olmuştu."

"O sırada ailem araya girdi ve beni, orada kalmaya ikna ettiler. Benim kararlılığım da işin kalan kısmını tamamladı."

2021 sezonunda Perez, Red Bull Racing'e geçiş yaparak, kendi yeteneğini gridin üst seviye takımlarından birinde kanıtlama fırsatına sahip olacak. Bu, Meksikalı pilota güçlü takımlarda verilen ilk şans değil, ancak Perez'in McLaren ile geçirdiği sezon kendisine iyi bir başarı getirmedi.

Motorsport-Total.com'un Starting Grid podcastine konuşan McLaren'in eski İletişim bölümü şefi Matt Bishop, Perez'in Woking merkezli takım ile geçirdi dönem hakkında açıklamalarda bulundu: "McLaren'de olmak kolay bir şey değildir. Zamanında politik olarak olmanın kolay bir şey olmadı bir yerdi."

"Orada bulunan ve kendini gösteren sürücüler ya inanılmaz bir yeteneğe sahiplerdi - Senna bu örneklerden biri - ya da psikolojik olarak oldukça güçlü sürücülerdi."

Perez 2013'te, o sene Mercedes'e transfer olan Lewis Hamilton'ın yerine, McLaren'e transfer olmuştu. Ve bu nedenle Perez, McLaren'in ilk seçimi de olmadı.

Bishop konu hakkında şunları söyledi: "Sanki ortada bir boşanma söz konusuydu. McLaren, Hamilton'ın tüm kariyerini finansal olarak destekledi, resmen her şeyi onlar ödediler. Lewis ve McLaren o zaman ayrılmaz bir ikili gibi duruyorlardı."

"Ancak bunun doğru bir karar olup olmadığı bilinmiyordu, ve aynı zamanda takımdaki herkesin bundan mutlu olup olmadığı da."

"Daha sonrasında Perez'in de McLaren'deki kültüre uygun olmadığı net bir şekilde ortadaydı. Orada çok mutsuzdu."

Perez, 2013 yılında takım arkadaşı Jenson Button'ın gerisinde kaldı ve 2014 yılında Force India'ya geçiş yaptı.