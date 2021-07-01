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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Lewis Hamilton, Toto Wolff'un daha çok güncelleme getirmeyeceğiz demesine rağmen, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda W12'e güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş.

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

Hamilton, Steiermark Grand Prix'sinde Max Verstappen'in yarışı domine etmesinin ardından Mercedes'in güncelleme getirmesi gerektiğini ve yarışta Verstappen'i takip edebilmesinin "imkansız" olduğunu söylemişti. 

Verstappen, bu galibiyetle şampiyonadaki puan farkını 18'e yükseltirken; Red Bull, üst üste 4. zaferine ulaşmış oldu. 

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, takımın kaynaklarını 2022 senesine ayırmak için 2021 aracına daha çok gelişme getirmeyeceklerini ve bütün mühendislerin 2022 aracına odaklandığını söylemişti. 

Ancak takımın teknik direktörü James Allison, bu demece açıklık getirmiş ve bunun halihazırda geliştirilen parçaların araca gelmeyeceği anlamına gelmediğini belirtmiş ve "Gelecek yarışlarda aracımızı daha hızlı yapacak, makul sayıda güncellemelerimiz var. Bu güncellemelerin yeterli olmasını umalım." 

"Toto'nun vurgulamak istediği şey, gelecek sezonki kuralların büyük olacağı ve bu kurallara fazlasıyla dikkat edilmesi gerektiği. Bu yüzden de fabrikadaki konsantrasyon gelecek seneye ve gelecek sene için performans keşfedilmesine çevrildi." ifadelerini kullanmıştı. 

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Allison'un halihazırda geliştirilen parçaların araca getirileceğini söylemesi hakkında konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Yani, araca bu güncellemenin geleceğini biliyordum. Ancak günün sonunda, herkes tam gaz çalışmaya devam ediyor."

"Bu araçla alakalı daha çok şey öğrenmeye devam ediyoruz ve hangi alandan daha çok performans çıkarabileceğimizi keşfediyoruz."

Hamilton, son dört yarışta da damalı bayrağı ilk sırada geçemedi. Ancak İngiliz pilot, sezonu daha yarılamadıklarının altını çizdi ve "hâlâ şampiyonluğu kovaladığını" belirtti.

"Bizim için felaket geçen Monako Grand Prix'sinin ardından fazlasıyla zorlandık. Fransa'da ve Avusturya'da daha iyiydik ancak onlar bizim bir adım önümüze geçtiler."

"Bu yüzden, bu farkı kapayabilmek için çalışabildiğimiz kadar sıkı çalışıyoruz ve daha sezonu yarılamadık bile. Hâlâ bu şampiyonluğu kovalıyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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