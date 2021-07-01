Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Hollandalı pilot, Steiermark GP'yi baştan sona lider götürmüş ve kariyerinin en baskın zaferini elde etmişti.

Verstappen galibiyete ulaşmasının ardından çok mutluydu ve bitiş çizgisini geçerken sağ tarafa gelerek ufak bir lastik yaktı.

Ancak FIA, bu durumdan çok rahatsız oldu ve hemen Red Bull ile iletişime geçerek bir daha böyle bir şeye izin vermeyeceklerini belirtti.

Bu durum, Avusturya GP öncesi Verstappen'e soruldu ve Hollandalı pilot, bu konuda herhangi bir sorunu olmadığını dile getirdi.

Verstappen, Elbette güvenlik konusunu anlayabiliyorum fakat o noktada aynalara baktım ve sağ tarafa gittim, herkes sol taraftaydı ve biraz lastik yaktım. Fakat eğer buna izin verilmiyorsa bir daha yapmam. O zaman gerçekten eğlenceli ve güvenli olduğunu düşündüm. Fakat bunun olmasını istememelerini anlıyorum ve bu açıdan benim için sorun yok." dedi.

Hollandalı pilot, ayrıca galibiyetini uzun süre kutlamadığını çünkü önlerinde uzun bir sezon olduğunu bildiğini dile getirdi.

"Pazar gecesi biraz kutladık ama önümüzde hâlâ uzun bir sezon olduğunu biliyoruz ve kendimize odaklanıp, önümüze bakmaya devam etmeliyiz."

"Bu hafta sonu yine aynı pistteyiz, farklı lastikler var, havanın nasıl olacağını asla bilmiyoruz, geçen haftadan daha zor olacak çünkü herkes burada bir tam yarış mesafesi tamamladı. Yani en iyi performansımızı göstermeye devam etmemiz lazım."

"Daha yumuşak lastiklerle ilgili ne desem bilmiyorum, zamanla göreceğiz. Ancak onları denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum çünkü doğal şekilde biraz daha hızlı gidebileceğiz."

Son olarak Mercedes'le ilgili durum sorulduğunda, "Sadece kendi ekibimize odaklanıyorum. Kendi ekibimiz içerisinde yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim kontrol edebileceğim tek şey bu. Ne söylenirse söylensin bunlar bir fark yaratmıyor. Bu yüzden sadece kendime odaklanmaya devam etmem çok önemli." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Evgeniy Safronov