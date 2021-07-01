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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Perez: “Bu seviyedeki pilotlarla yarışmak, sizi yeni bir seviyeye taşıyor”

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Sergio Perez, bu sezon Red Bull’a geçmesinin ardından gridin önlerinde yarışmaya başlamasıyla artık yeni bir seviyede performans gösterdiğini söyledi.

Perez: “Bu seviyedeki pilotlarla yarışmak, sizi yeni bir seviyeye taşıyor”

Eski Racing Point pilotu Perez, geçtiğimiz sezonun ardından Red Bull ile kontrat imzalayarak takıma katılmıştı. 

Bu sezona gelindiğinde Perez, birkaç yarış ardından araca oldukça alıştı ve Bakü’de bir galibiyetle birlikte Fransa’da podyuma çıkmayı başardı. 

Avusturya’da ikinci yarış öncesinde bu seneki performansı hakkında konuştu ve pistin ön tarafında yarışmanın onu yeni bir seviyeye taşıdığını dile getirdi.

Meksikalı pilot, “Açıkçası sezon boyunca büyük bir motivasyon artışı yaşadım çünkü bir yarışa geldiğinizde maksimum seviyeye ulaşırsanız, galibiyeti kazanabileceğinizi biliyorsunuz. Böyle bir fırsatınız oluyor.”

“Ayrıca, üzerinizdeki baskıyla birlikte çok yüksek bir seviyede performans göstermeniz gerektiğinizi biliyorsunuz. Mercedes gibi çok iyi bir takıma ve en iyi sürücülere karşı yarışıyorsunuz.”

“Yani evet, performans açısından yeni bir seviyedeyim. Ekibin çalışma şeklini, her noktayı ve her performansı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak çok önemli. Bir sonraki seviyeye geçiyorsunuz. Örneğin, Hamilton'la olan mücadelemde, kelimenin tam anlamıyla ona karşı yarıştım ve onun ne kadar iyi olduğunu görecek kadar şanslıydım.”

“Seni, orada olduğun zaman sınıra kadar zorluyor ve lastiklerini korumak açısından da çok, çok zeki davranan bir adam. Max için aynı şey geçerli. Bu seviyedeki pilotlarla yarışmak, sizi yeni bir seviyeye taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Ardından Perez, sözlerine şu anda şampiyonaya liderlik eden ve takımda oldukça deneyimli olan Verstappen’in yanında yarışmak hakkında görüşlerini de paylaştı.

“Bence herkes, Max'in bu işte ne kadar iyi olduğunu biliyor. İlk antrenmandan itibaren, son derece yüksek bir seviyede performans sergiliyor. Ancak ben, daha çok tam olarak araçta rahat etmeye ve aracı sürmeye odaklanmaya çalıştım. Yani evet, alışık olduğumdan çok farklı bir dünyaydı.”

“Muhtemelen diğerlerine benzeyen takımlar vardır ama sanırım takım değiştirdiğimde benim için durum çok farklıydı. Bu durumu, biraz daha zorlaştırdı. Fakat istediğim noktaya giderek yaklaşıyorum. Bence her hafta sonu iyi bir gelişme gösteriyoruz.”

“Önümüzdeki beş yarışta, ileriye doğru bir adım daha atarak daha iyi olamamamız için hiçbir neden göremiyorum. Şimdiye kadarki gelişimimden ve performans seviyemden memnunum. Ama açıkçası, bu yeterli değil ve bundan daha fazlasını istiyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing and Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Sergio Perez, Red Bull Racing and Yuki Tsunoda, AlphaTauri
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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