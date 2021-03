Hamilton: "Farklılıklar konusunda söz değil icraat olmalı"

Geçen yıl dünyanın her yerinde, toplumun her alanında daha fazla ırksal eşitlik çağrısı artmıştı. Bu kampanyaların ardından F1, "We Race as One" kampanyasının bir parçası olarak serideki çeşitliliği artırma sözü verdi.

F1'deki tek siyahi pilot olan Hamilton, "beyazların domine ettiği" sporda çeşitliliğin artması gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen seneki yarışlar öncesinde bu kapsamda pilotlara kendilerini ifade edebilecekleri bir süre verildi. Pilotlar, bu süre içerisinde bazen diz çökerek, bazen farklı şekillerde ırkçılığa karşı duruşlarını gösterdiler. Bunun dışında F1 araçları üzerinde ırkçılık karşıtı mesajlar yer aldı.

F1, 2021'de We Race As One girişimi kapsamında çeşitliliği arttırmanın önemli bir paya sahip olacağını açıkladı ve motor sporlarında azınlıkların temsilini arttırma sözü verdi.

F1 pilotları, sporun yeni CEO'su Stefano Domenicali ile Bahreyn'deki testler öncesinde buluştular ve 2021 planlarını konuştular.

Hamilton, "Stefano bizimle görüşmek için zaman ayırdı ve sporu iyileştirmek için birlikte nasıl çalışabileceğimiz konusunda açık oldu."

"Özellikle yarış öncesi mesajlar hakkında konuşmadık. Onlar bize planlarını açıkladılar ve kendilerine geri dönüş yapabileceklerimizi söylediler."

"Her şey tam olarak olması gerektiği gibi değil ancak bu konuda bazı düzenlemeler yapıyorlar ve bu olumlu bir şey."

"Geçen sene çok fazla slogan (laf) vardı. Açıkçası "We Race As One" dedik ancak bu sene artık icraat olmalı. Bizimle bunu konuştular ve açıklama yaptılar."

"Bu sohbeti sürdürüyor olmaktan, spora çeşitliliğin dahil edilmesi için zorlamaya devam ederken, bu yıl eyleme geçilmesini sağladığımızdan emin olmalıyız."

"Hepimiz birlikte bunu başarma konusunda aynı çizgideyiz." dedi.

F1'in Strateji ve İş Direktörü Yath Gangakumaran, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada azınlıktan gelen ve geleneksel olarak yeterince temsil edilmeyen geçmişlere sahip öğrencilere burs vermeyi, üniversite eğitimlerini finanse etmeyi ve sektörde çalışma yolları bulmaya yardımcı olmayı planladıklarını ifade etmişti.