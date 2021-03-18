Coulthard: "Hamilton bırakmak isteseydi, çoktan emekli olmuştu"

Lewis Hamilton'ın emekli olup olmayacağı, özellikle son 5-6 aylık süreçte çok fazla konuşuldu ve İngiliz pilotun sadece bir yıllık kontrat yenilemesi, bu düşünceleri doğrular nitelikte.

Ancak Mercedes ve Hamilton tarafı, bunun uzun vadeli yeni bir kontrat öncesi sadece bir "geçiş sözleşmesi" olduğunu söylüyorlar.

The Sun'a konuşan Coulthard, Hamilton'la ilgili şöyle konuştu: “Lewis, kendi içinde ayrılma zamanının geldiğini düşünseydi, onu sezon öncesi testleri için Bahreyn'de göremezdik."

"Ayrılma zamanının geldiğini düşünseydi, ilgili açıklamayı çoktan duymuş olurduk. Bence kendi içinde bu konuyla ilgili huzurlu hissediyor."

"Lewis'in Formula 1'den ayrılma kararı aldığı takdirde, herhangi bir yarış aracının direksiyonunda bir tur bile geçireceğini düşünmüyorum. Bundan sonra onu Le Mans'ta veya başka bir yerde göreceğimize inanmıyorum."

"Bir sabah uyanırsınız ve ayrılma vaktinizin geldiğini düşünürsünüz. Böyle bir his, attığınız bir turun ardından bile oluşabilir. Niki Lauda bunu Kanada'da yaşadı. Sezon ortasında emekli olan James Hunt'a da aynısı oldu."

"Şahsen 2008 yılındaki sezon öncesi testlerinin başlangıcında, artık ayrılma vaktimin hissettim. İleriye doğru büyük bir adım attığımıza dair umut ve arzuyla araca bindim, ama hiç hoşuma gitmedi. Formula 1'de 14 sezon geçiren ve bir aracı geliştirmenin ne kadar sürdüğünü bilen birisi olarak, o noktada kazanabileceğimiz bir yıl olmayacağını biliyordum."

"Tıpkı bir ilişkide olduğu gibi, kalbiniz size doğru anın geldiğini söylüyor. İşte o an bırakma vaktinizin geldiğini biliyorsunuz."

Bahreyn'deki zorlu sezon öncesi testlere rağmen, Coulthard yine güçlü bir Hamilton bekliyor.

“Test analizlerini okudum, ancak güç dengesini ilk yarışta göreceğiz. Şimdi sadece dayanıklılık ve genel seviye hakkında bir fikrimiz var, ancak bahse girebileceğiniz hiçbir şey yok."

"Açıkçası Mercedes için yapılan testler istedikleri gibi gitmedi ve gerilmeleri için sebepleri vardı. Ancak bu Lewis'in ilk mücadelesi değil."

"Lewis, aracının hızlı olduğuna dair bir koku alırsa, o tempoyu açığa çıkaracağından hiçbir şüphem yok."

"Lewis, tam düştüğünü düşündüğünüz anda, tıpkı Muhammed Ali'nin rope a dope yapması gibi geri dönmeyi başarıyor."

Lewis'in planını anlamak diğerleri kadar kolay değil."

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images