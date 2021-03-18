Alonso: "Formula 1'deki her anımın keyfini çıkaracağım"

Fernando Alonso, 2018 yılının sonunda Formula 1'den ayrılmıştı ve bu yıl spora geri dönüş yapacak.

İspanyol pilot, test sonrası DAZN F1 ile olan röportajında, çeşitli konulara değindi.

İki yıllık aradan sonra spora dönüşü sorulduğunda Alonso, "Formula 1'de yarışmadığım yıllarda zaten çok yoğundum, evde kanepede oturuyormuşum gibi değildi."

"Formula 1'le ilgili kaçırdığım çok az şey oldu, çünkü çok yoğundum. Ancak yeniden antrenman yapmak, böylesine sofistike ekipman ve ekiplerle çalışmak, tüm bu harika F1 araçlarıyla çalışmak güzeldi."

"Artık piste çıkmaya hazırız. Formasyon turu, start, ilk virajın heyecanı, tüm stratejik durum, lastiklerin bakımı... Bilmiyorum. Formula 1'deki tüm bu ilginç şeyler onu çok daha özel kılıyor. Geri döndüğüm için mutluyum ve umarım insanlar iyi yarışlar görecekler. 23 yarış olacak, ki bu çok iddialı bir takvim. Umarım hepsi yapılır ve umarım tribünlerde insanlar olur."

"Testlerde iyi seanslar geçirdik. Sonunda kendi programınızı yapıyorsunuz, çünkü test etmeniz gereken çok sayıda şey var. Bu yüzden tur zamanlarına veya rakiplerinizin çalışmalarına çok fazla önem vermiyorsunuz. Çünkü o anda ne yaptıklarına dair hiçbir fikriniz olmuyor."

"Testlerde kendi programımıza odaklandık ve diğer takımların performansına odaklanmadık. Umarım iyi bir yıl geçiririz çünkü bu sezon için planlanan 23 yarış var."

Takımın testlerdeki durumu sorulduğunda Alonso, "Takım olarak daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü hâlâ araç hakkında bazı şeyleri daha iyi anlamamız gerekiyor."

"Fabrikada gördüğümüz performansı, pist üstünde göstermemiz gerekiyor, ki bu henüz olmadı. Ancak genel olarak mutluyum ve ilk yarışlarda ne olursa olsun bundan keyif alacağım. Her turun tadını çıkaracağım."

"Hem araç içerisindeki hem de araç dışındaki her hissin, orada her anın tadını çıkarmak istiyorum."