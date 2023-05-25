Güncellenmiş Mercedes'ten ilk fotoğraflar geldi!
Monako'ya "W14B" ile gelen Mercedes'in ilk fotoğrafları sızmış vaziyette.
Yeni sezona "sıfır sidepod" konseptini geliştirerek giren, ancak henüz ilk yarışta podyumdan uzak kaldıktan sonra radikal değişiklikler yapmaya karar veren Mercedes, bu amaçla birkaç aydır çalışmalarına devam etmekteydi.
Ciddi bir "felsefe değişikliğine" gitmesi beklenen takım yeni aracı Imola'ya getirmişti, ancak yarışın iptal olmasının ardından herhangi bir fotoğraf görememiştik.
Normalde birçok takım gibi Mercedes'in de güncelleme konusunda Monako'yu pas geçmesi bekleniyordu; ancak takım sürpriz bir karar aldı ve takvimin en kendine has pistinde güncellenmiş araçla karşımıza çıktı!
Aracın tam halini Cuma gününe kadar göremeyeceğiz, ancak padoktan gelen ilk fotoğraflara göre özellikle sidepod ve süspansiyonlarda büyük değişimler var.
Fotoğraflar, takımın sıfır sidepod konseptinden vazgeçtiğini ve bu konuda Aston Martin-Alpine ile benzer bir rota izlediğini gösteriyor.
Sidepod'un arka kısmının Red Bull tarzı aşağı eğimli şekilde devam ettiğini görüyoruz, ancak iç kısımda hava akışını iyileştirmesi beklenen bir kanal bulunmakta.
Araçtaki tek değişiklik sidepod değil, taban ve ön süspansiyon da yenilenmiş vaziyette.
Mercedes W14 technical detail
Photo by: Giorgio Piola
Güncellemeler hem performans artışı, hem de yere basma gücü artışı sağlamayı amaçlıyor; ancak takımın başlıca amaçlarından biri de aracın sürüş anlamında daha rahat bir hale gelmesi, böylece Lewis Hamilton ve George Russell ikilisinin şikayetlerinin sona ermesi.
Her ikisi pilot da W14'ün dengesinden şikayetçi, bu da özellikle frenleme sırasında araca daha az güven duydukları anlamına geliyor.
Mercedes, sürücülerin daha rahat olmasından elde edilecek kazanımların tur zamanlarında iyi bir ilerleme sağlayacağını da öne sürüyor.
Mercedes W14 technical detail
Photo by: Giorgio Piola
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