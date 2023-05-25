Honda, geri döner dönmez rekabetçi olabileceğini düşünüyor

2021 sezonunun ardından resmi olarak F1'den ayrılan Honda, buna rağmen halen Red Bull'a motor tedarik etmeye devam ediyor.

Ancak gerek Honda motorlarının başarısı, gerek de 2026 sezonunda devreye girecek yeni motor kurallarının sürdürülebilirlik hususunda önemli vurgulara sahip olması, firma yönetimini seriye geri dönüş için ikna etti.

İlk olarak Red Bull ile yeniden anlaşmaya çalışan Honda, ortaklarının Ford'a yönelmesinin ardından farklı bir rota çizdi ve çeşitli görüşmelerin ardından Aston Martin'e yönelmeye karar verdi.

Honda'nın geri döner dönmez başarılı olmasını bekleyen fazla kişi yok, ancak F1'den tamamen ayrılmadıklarını belirten Koji Watanabe'ye göre her şey mümkün!

Watanabe, "Red Bull'un talebi üzerine şu anda bile motor tedarikinin sürdüğünü belirtmek isterim, halen faaliyetteyiz."

"2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere gelince, güç üniteleri açısından önemli faktörler üzerinde sürekli olarak çalışmalar yaptık. Ar-Ge faaliyetlerine nokta koymuş değiliz."

"Seriden tamamen çekildiğimiz önceki dönemden farklı olarak, halihazırda geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz." dedi.

Red Bull Racing garage atmosphere during Honda Thanks Day at Motegi Photo by: Honda

Honda'nın resmi olarak F1'den çekilmesinin ardından geliştirme personelinin motor sporlarıyla ilgili olmayan bölümlere kaydırıldığını ve "karbon nötr projelerin" araştırıldığını açıklayan Watanabe, HRC adı altında Red Bull ile ortaklığın devam ettiğini, böylece spordan tamamen kopmadığını söylüyor.

Watanabe, "Mart 2022'ye kadar güç ünitelerinin 2022'ye kadar olan gelişimini ölçmekle tamamen meşguldük. Yani, hala tam personel sayımız vardı."

"Ancak daha sonra bunlar farklı karbon nötr projelere tahsis edildi. Dolayısıyla, geliştirme üyesinin personel sayısı Nisan 2022'den itibaren azalmaya başladı."

"Nisan 2022'de Honda Racing Corporation adında yeni bir şirket kuruldu, bu motor sporları yarışları için özel bir şirkettir. Bu şirket dört teker teknolojileri üzerine çalışmalar ve geliştirmeler yapmaya devam etti ve yeni düzenlemelerle ilgili çalışmalara başladık."

"Dolayısıyla, şu anda F1 yarışlarından çekilmemizden bağımsız olarak çok fazla şey kaybettiğimizi düşünmüyoruz." dedi.