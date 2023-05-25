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Marko: "Ferrari ve Alonso, Monako'da Red Bull için ciddi bir tehdit olabilir"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre Fernando Alonso ve Ferrari pilotları Monako GP'de kendileri için ciddi bir tehdit olabilir.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, is interviewed after the race

Bu yıl şimdiye kadar Red Bull'un hız avantajı epey eşsizdi fakat Monako, Aston Martin ve Ferrari gibi takımların Avusturyalı ekibi yenmesi için yeni bir fırsat yaratabilir.

Ferrari zaten tek turda çok iyi görünüyor ve bu da Monako'da büyük bir avantaj olacak çünkü pistte geçiş yapmak çok zor.

Ferrari ve Aston Martin'in yavaş virajlarda çok iyi olduğu Bakü'de açıkça görülebiliyordu. Monako da yapı itibariyle düşük hızlı bir psit. Tüm bunlar Red Bull'un galibiyet serisinin sonu anlamına gelebilir.

Helmut Marko da bu hafta sonu bu iki takımın ciddi bir tehdit olabileceğini söyledi.

Motorsport-Magazin.com'a konuşan Marko, Ferrari'nin "lastik yiyen" aracının bu kez kez kendilerine avantaj sağlayabileceğini öne sürerek şöyle dedi: "Monako'da aracımızın güçlü yanlarından yararlanamayacağız."

"Bu yarışta lastik aşınması çok önemli olmayacak ve aracımızın güçlü düzlük hızından yararlanabileceğimiz düzlükler yok."

"Bu yıl Ferrari'nin yavaş virajlarda Red Bull'dan daha hızlı olduğunu gördük. Ferrari'nin en büyük gücü lastikleri çok hızlı bir şekilde ısıtabilmesi ve bu sıralama turlarında çok önemli olabilir."

"Ayrıca Alonso her zaman güçlü olmayı başarıyor. Düzlüklerde genellikle dezavantajlılar fakat burada bunun pek bir önemi yok. Sıralama turlarından sonra önde kalabilirse, kazanma şansı olabilir."

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