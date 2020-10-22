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Formula 1 / Son dakika

Grosjean ve Magnussen finansal sebeplerle Haas'tan ayrılmak zorunda kalmışlar

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Grosjean ve Magnussen finansal sebeplerle Haas'tan ayrılmak zorunda kalmışlar
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Romain Grosjean, Haas Formula 1 takım patronu Günther Steiner’in 2021’de finansal sebeplerle sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini söylemiş.

Perşembe sabahı her iki pilot da sosyal medya aracılığıyla sonraki sezon kalmayacaklarını duyurdu, kısa bir süre sonra da takım resmi bir duyuruda bulundu.

Grosjean, özellikle COVID-19’un beraberinde getirdiği ekonomik iklimle beraber kendisinin veya takım arkadaşı Kevin Magnussen’in takımdan gönderileceğini düşünmüş.

Fransız sürücü gelecek sezon için belirli bir planı olmadığını ama F1 haricinde yarış kazanabileceği bir kategori arayışında olduğunu söyledi.

İkilinin yol ayrımını duyduğunda şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Fransız pilot: “Evet, biraz.”

“Dünya genelindeki durum sebebiyle ve COVID’in birçok firmaya yaşattığı finansal zorluğun etkisiyle ikimizden birinin senenin sonunda ayrılacağını tahmin etmiştim.”

“O yüzden ikimizden birinin gideceğini biliyordum ve Günther aradığında ikimizden birinin gitmesini beklediğimi o yüzden söyledim. O ise ‘Hayır, finansal gerekçelerle ikinizin de gitmesi gerekiyor.’ dedi.”

“Doğrusu, tamamen anlıyorum. COVID’le zor geçen bir sene olduğunu ve birçok endüstri ve şirketin bundan çok çektiğini biliyorum. Takım artık farklı bir yolda gidiyor, onlara gelecek için şans ve en iyisini diliyorum.”

Grosjean’a, bir takımda yer bulabilmek için kendini finanse edip edemeyeceği sorulduğunda: “Kariyerim boyunca beni farklı takımlardayken destekleyen ortaklarım olmuştu, ama hiçbir zaman tam anlamıyla kendini finanse eden pilotlardan olmadım, olmak da istemiyorum. Bu işler böyle.”

Grosjean kararın tarihiyle ilgili hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Steiner’a göre karar 2 veya 3 hafta önce yapılmış, ama sürücülere geçtiğimiz hafta iletilmişti.

Steiner: “Ne zaman duyuracağımıza biz karar veremiyoruz. Tabii ki ne kadar erken o kadar iyi, herhangi bir şey bulmamız için bize daha çok zaman tanır. Ama 2011’de, 8 Aralık’ta sonraki sene Formula 1’de olacağım söylenmişti. Yani daha geç öğrendiğim de olmuştu.”

Grosjean: “Bence kararın bir süre önce verildiğini söylemekte sakınca olmaz. Ama Günther geçtiğimiz hafta bize söylemeyi uygun bulmuş, bu da benim için uygun.”

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Grosjean gelecekte galibiyetler kazanabileceği bir kategoride yarışmayı hedeflediğini vurguladı.

“Yarışmak isteyeceğim birkaç fırsat ve görüşmem oldu. Galibiyet hissini de özledim, bir yarış hafta sonuna girerken galibiyetle ayrılabileceğimi, podyum için savaşabileceğimi, sadece en iyimi vermem gerektiğini düşünmeyi özledim.”

“Şu andaysa Q1’den çıkmayı ve işler yolunda giderse 1 ya da 2 puan kazanmayı ümit ediyorum. Durum buyken en iyinizi vermediğiniz manasına gelmiyor, ama bir yarışçı olarak bazı şeyleri özlüyorsunuz, umarım en kısa zamanda kendim için güzel fırsatlar bulup size de haber ederim.”

F1’i tamamen ihtimallerden çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda, bunun muhtemelen olmayacağını ama vazgeçmediğini de ekledi.

“Bence şu anda boşta birçok koltuk var, ama işler karmaşık görünüyor. Fakat geçen gün 7 yaşındaki oğlumla konuşurken bir şeyin imkansız olduğunu söyledim. O da bana bakarak, ‘Baba, imkansızın içinde “imkan” vardır.’ dedi. Dolayısıyla her zaman bir yol olacaktır.”

“Ve bunu 7 yaşındaki bir çocuktan duymak bana çok havalı geldi. Hoşuma da gitti. Ve F1’in dışında da ilgi çekici seriler var. Muhtemelen F1 araçları kadar hızlı olmayan araçlarla, hiçbir araç bir F1 aracından hızlı değildir, ama farklı seriler... Ve kazanmak... Kazanmak çok özlediğim bir şey. Ve umarım, yakın zamanda ona ulaşırım.”

 
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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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