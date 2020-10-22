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Formula 1 / Son dakika

Haas, iki sürücüsünü de değiştirmeyi “iki-üç hafta önce kararlaştırmış”

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Haas, iki sürücüsünü de değiştirmeyi “iki-üç hafta önce kararlaştırmış”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, Kevin Magnussen ile Romain Grosjean’ın ayrılacağının bugün açıklanmasına rağmen gelecek seneki sürücüler hakkında herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Steiner, değişiklik yapma kararının “iki-üç hafta önce” verildiğini ve alternatif bulmaları için sürücülere bir şans verilmesi için bu kararı onlara ilettiğini söyledi.

Plan değişikliği yapılıp Nico Hulkenberg ve Sergio Perez gibi deneyimli sürücülerle anlaşılmadığı sürece, ticari bir paketle beraber takımla ilişkilendirilen Mick Schumacher ve Nikita Mazepin’in ilk adaylar olduğuna inanılıyor.

Bugünkü sürücü açıklaması konusunda Steiner, “Onlara karşı adil olmak istedik.”

“Bu kararı bir süre daha saklayabilir ve sonrasında açıklayabilirdik. Ancak bu çocuklar son yıllarda bizimle iyi anlaştılar.”

“Bazı değişiklikler yapacağımızı ve başka bir şeyler bulma şansları olduğunu söylemek istedik.”

“Eğer onlara bunu, kimi getireceğimize karar verdiğimizde söyleseydik senenin sonu olurdu ve gelecek sene için bir şeyler bulma şansları daha az olurdu.”

“Bu kararı iki-üç hafta önce verdiğimizi söyleyebilirim. Onları geçen hafta aradım.” ifadelerini kullandı.

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Steiner, takımda uzun süredir yer alan bu iki sürücüyle yolları ayırmanın kolay olmadığını kabul etti.

“Bu çok zor. İlişkilerimizde inişler ve çıkışlar yaşasak da sonuç olarak onları sevmiyorsanız dört-beş sene gibi uzun bir süre birlikte kalmıyorsunuz. Bu yüzden bu şeyleri yapmak her zaman zordur.”

“Ancak sonuç olarak, genel olarak takıma göz kulak olmam gerek. Ve her ikisi de oldukça anlayışlılardı. Elbette mutlu değillerdi. Kim bundan mutlu olur ki? Ancak anlayış gösterdiler ve onlara da iyi bir şans verdiğimizi biliyorlar.”

“Sonuçta aramızda dargınlık yok ve sezonun sonuna varmak istiyoruz.”

“Tüm takıma dikkat etmem gerek. Ve bu yüzden bu kararları vermeliyim. Bu, her ne kadar zor olsa da işimin bir parçası.”

Steiner, takımın listesinde hâlâ yer alan sürücülerin kim olduğu konusunda ise yorum yapmayı reddetti. Takımın, parası olan sürücüler arayıp aramadığı sorulduğunda Steiner, her anlaşmada ticari bir unsurun olabileceğini belirtti.

“Biz de para ve yeteneğe sahi olabiliriz. Yani, yeteneğin her zaman olması lazım, sadece para değil. Yani yetenek çok önemli, ancak bazıları kendileriyle beraber sponsor da getiriyor. Bu yüzden tüm seçeneklere bakıyoruz.”

“Bazı fırsatlar var. Ve bunlar uzaklaşmıyorlar, çünkü pazar bu sene oldukça küçük. Ve sanırım bu sene bu konuda şanslıyız. Bu yüzden de duyuruları yapmak için acele etmiyoruz.”

Steiner, iki çaylak yerine gençlik ile tecrübe dengesi bulmanın da bir seçenek olduğunu söyledi.

“Eğer çok tecrübeli bir sürücünüz varsa, yolunu bulmakta zorlanan çaylağınız özgüvenini kaybeder. Bu iyi bir şey mi? Hayır. Max (Verstappen) ile aynı takımda olan birçok sürücüye neler olduğuna bakın.”

“Hepsi zorlanıyor, çünkü o çok iyi ve yanına bir çaylağın gelmesi iyi olmuyor. Belki iki çaylağın olması iyi bir şeydir, henüz bilmiyorum.”

“Bu, değerlendirdiğimiz şeylerden biri. Tecrübeli birine ihtiyacımız var mı, yoksa iki çaylakla anlaşabilir miyiz?”

“Bazen sadece farklı şeyler denemek, bunlar hakkında öğrenmeye yardımcı oluyor ve bazen de bunu yapmamanız gerektiğini öğretiyor. Bunun tamamen farkındayım.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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