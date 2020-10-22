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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor

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Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Kevin Magnussen, gelecek sene Haas'ın, takım arkadaşı Romain Grosjean ve kendisi ile devam etmeyeceği haberinden sonra, 2021'de IndyCar'a geçmekle ilgilendiğini söyledi.

2017 yılında Esteban Gutierrez'in yerine Haas'a katılan Magnussen, 2020 sezonunun sonunda takım arkadaşı Grosjean ile beraber takımdan ayrılacak. 

Bu karar sonrasında Magnussen, diğer takımlarla görüşme fırsatına sahip olsa da, boş olan çok az F1 koltuğunun kalması ile beraber Danimarkalı sürücünün başka seriye geçmesi bekleniyor.

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Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgilendiğini söylemiş olsa da, Amerika'da "iyi bir anlaşma" bulmasının oldukça zor olacağını da sözlerine ekledi. 

Danimarkalı pilot açıklamalarında şunları söyledi: "IndyCar her zaman ilgimi çeken bir seri oldu." 

"Babam 90'lı yıllarda bir IndyCar sürücüsüydü, ve ben de küçük bir çocuk olarak onun yarışlarına gitmiştim. Her zaman bunun aşırı havalı bir şey olduğunu düşündüm ve orada şansımı denemek isterim."

"Ancak an itibariyle F1 dışındaki motor sporları serilerinin de bu sene yaşadığımız durumlardan etkilendiklerini söylemek mümkün. Ve orada iyi anlaşmalar yakalamak pek de kolay durmuyor."

"Neler olacak göreceğiz. Buna hiçbir zaman hayır demiyorum, imkansız olduğunu da söylemiyorum, ancak biraz zor duruyor."

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen, 2016 sezonunun sonunda kendisini transfer eden Haas takımına teşekkür etti ve Amerikalı takımın kendisini "daha iyi bir sürücü" yaptığına inandığını söyledi. 

"Beraber dört sene geçirdik, Haas ile inanılmaz dört sene."

"Çok keyif aldım. Bu yolculuklarında genç bir takım ile olmak benim için inanılmaz bir deneyim oldu, ve çok değerli deneyimlerin yanında çok fazla şey öğrendiğime inanıyorum."

"Bu yüzden de daha iyi bir sürücü oldum. Şu anda geleceğimde neler var göreceğiz."

"An itibariyle her şeye açık olduğumu söyleyebilirim. Şu an sadece 28 yaşındayım ve F1'de daha yapacağım çok şey var gibi hissediyorum, ancak göreceğiz. Boş olan çok fazla koltuk kalmadı."

"Ve aynı zamanda kazanmayı çok özledim, yarış kazanma hissini çok özlüyorum ve son zamanlarda bu konu hakkında çok fazla düşünmeye başladım, bu hissi ne kadar özlediğimi."

Magnussen, 2022'de F1'e geri dönmek için bir sene ara vermek istemediğini, bunun yerine başka kategoride mücadele etmeye devam edebileceğini söyledi. 

Danimarkalı pilot şunları söyledi: "2015'te bir senelik ara vermiştim. Ve bu çok eğlenceli değildi. Ve bence o aradan sonra geri dönme şansını yakalamakta çok şanslıydım. Bu yüzden böyle bir ara vermeyi düşünmüyorum."

"Ben yarışmak istiyorum, ben bir yarışçıyım. Ve dediğim gibi, yarış kazanma hissini çok özledim. Ve şu anda kendimi kenarda oturduğum bir durumda göremiyorum. Opsiyonlarımı açık tutuyorum, her türlü farklı takımla ve insanla konuşuyorum."

"F1'de neler olacağını kim bilebilir. Seneler boyunca öğrendiğim şeyler asla, asla dememeniz gerektiği, ve kapılarınızı her zaman açık tutmanız gerektiği oldu."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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