Grosjean: "Haas teklif yapsa kabul etmezdim"

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Amerikalı Haas takımı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Bahreyn sezon öncesi testlerinden önce isim sponsoru Uralkali ve takımın genç pilotu Nikita Mazepin ile yollarını ayırmıştı.

Mazepin'in yerine Grosjean'ın Haas'tan eski takım arkadaşı Kevin Magnussen seçildi. Grosjean, 2016-20 yılları arasında Haas ile Formula 1'de yarışmış ve 2020 Bahreyn GP'deki kaza sonrası F1 kariyerini sona erdirmişti.

Grosjean o günden beri IndyCar serisinde mücadele ediyor ve serinin öne çıkan isimlerinden birisi olmaya başladı. Şu anda Andretti için yarışan Grosjean, eğer Haas kendisine teklif yapsaydı, bunu geri çevireceğini söylüyor.

Fransız pilot, MotorsportWeek'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Birçok insan bana geri dönüp dönmeyeceğimi sordu, fakat hayır, dönmezdim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve IndyCar'da gerçekten çok mutluyum."

"Her hafta sonu yarışa katılıp kazanma şansım olduğunu biliyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. F1'de inanılmaz bir kariyerim oldu, bu dönem hayatımın çok büyük bir parçasıydı ama şimdi her şey geride kaldı."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Artık bir sonraki bölüme odaklandım ve benim için sonraki bölüm yarışlar ve şampiyonluklar kazanmaya çalışmakla ilgili. Bu yüzden telefon çağrısına olumlu cevap vermezdim.”

Grosjean, hızlı ve çok yönlü bir sürücü olarak nitelendirdiği Magnussen'in dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bence harika, Kevin için çok mutluyum. O harika bir adam, her zaman iyi şekilde anlaşamadığımız doğru, sonuçta takım arkadaşlarımızla yarışma konusunda farklı görüşlerimiz vardı. "

"Yarış pistinde birkaç kez tekerlek tokuşturduk. Sonrasında arkadaşları olarak ne düşündüğümüzü konuştuk ve her şey yolunda gitti."

"Mazepin'in Haas için yarışmasının sebebinin takıma büyük bir sponsorluk getirmesi olduğuna inanıyorum. Kevin'in gelişinin Mick Schumacher için faydalı olacağına eminim çünkü artık çok deneyimli ve hızlı bir takım arkadaşına sahip olacak. Kevin'in gücü, araç harika olmasa bile iyi performans gösterebilmesi."

"Hızlı gitmesi için aracın mükemmel olması gerekmiyor, bununla baş edebilir. Araç üzerinde ne yapması gerektiğini biliyor. Umarım Haas ona rekabetçi bir araç verir."

"O kadar rekabetçi olmayacaklarından endişe duyuyorum ama kim bilir? Umarım yanılırım. Umarım Kevin ön grupta savaşma fırsatına sahip olur."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Motorsport Images