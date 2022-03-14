F1 takımları, "ayna savaşını" önlemek için kurallar üzerine görüşme yapacaklar

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Mercedes, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bahreyn testleri için W13'üne güncellemeler getirdi. Araçta, çeşitli kanatçıkların yer aldığı yan darbe yapılarının üzerine yerleştirilen yenilikçi bir ayna konsepti görüldü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, tasarım şu an kurallara uysa da, ileride takımların agresifleşerek ve sınırları zorlayarak "uzay gemisi" benzeri tasarımlar oluşturma riski olduğunu söyledi.

Ancak Formula 1'in Teknik Danışma Komisyonu'nun salı günü gerçekleştirileceği toplantıda bu problemin gündeme geleceğine inanılıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner: "Kesinlikle bir ayna savaşına girmek istemiyoruz."

"Aynaların kullanımı hakkında yaklaşık 10 yıldır çok fazla teknik görüşmeler yapıldı ve bunların bir kanat olup olmadığı muhtemelen kasıtlı bir şey değil."

"Doğru yer olan Teknik Danışma Komisyonu'nun (TAC) toplantısında bu konunun gündeme geleceğine ve tartışılacağına eminim."

FIA'nın tek koltuklu yarışlardan sorumlu ismi Nikolas Tombazis, mevcut kuralların, bazı gövde parçalarının ayna tasarımının bir parçası olup olmadığı konusunda belirsizlikler oluşturduğunu öne sürdü.

Teoride, aynalar bir gövde yapısı olarak geçmiyor, F1'in teknik kurallarındaki 3.2.2. maddede şunlar yer alıyor: "Aynalar, asıl amacı ile tamamen uyumlu olmalıdır ve aerodinamik etkiyi maksimize edecek herhangi bir tasarım yasaktır."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu kurallar, takımların bazı gövde yapılarını "ayna kolları" olarak adlandırmalarını ve böylece farklı değerlendirilmelerini sağlıyor.

Tombazis: "Kurallar, ayna kolları olarak karoseri işaret ediyor ve kurallara göre iki tür ayna kolu olabilir. Öncelikle ayna bu kutunun içerisinde yer almalı ve herhangi bir bölümü ya da vb şeyi olmamalı. Kurallarda ifade edildiği şekliyle ayna kolunun karosere bağlanması gerekiyor."

"Kurallar, parçanın burada yer alması gerektiğini söyleyebilirdi ancak böyle bir şey belirtilmemiş. İsim ve fonksiyon arasında doğrudan bir bağlantı yok."

"Aracın ve kuralların diğer alanlarında şöyle bir açıklamamız var: 'Belirli bir amaç için şunları yapmalısınız.' Ancak burada farklı bir değerlendirme yapılıyor çünkü kurallar belirli bir parça için spesifik bir amaç veya neden belirtiyor."

"Eğer bir takımın farklı bir şey yaptığını görürsek ve bu fonksiyonu bir mazeret olarak kullanıyorlarsa izin vermeyiz. Diğer taraftan, ayna kollarının ifade edilme şekli uygun değil. En azından bir görüş elde etmiş olduk."

Teknik Danışma Komisyonu'nun Mercedes'in ayna tasarımını yasa dışı kabul etmesi olası değil ancak kuralların ifade edilme şekli, tasarımların daha da ekstrem hale gelmemesi adına 2023 için yenilenebilir.

Tombazis, "Kuralları, önümüzdeki yıllar için her zaman değerlendiriyoruz. Her şeyin açık olup olmadığına ve yeni kuralların istediğimiz gibi ifade edilmemiş olabilecek şeyleri içerip içermediğine bakıyoruz."

"Bence, tutarsızlık seviyesi oldukça düşük ancak birkaç küçük alan var ve bunu takımlarla görüştük. Salı günü bu konuları tartışmak için başka bir TAC toplantısı yapacağız." diye ekledi.