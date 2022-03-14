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Formula 1 Haberler

Magnussen: "Asıl endişemiz hız değil dayanıklılık"

Kevin Magnussen, Haas'ın asıl endişesinin hızdan ziyade dayanıklılık olduğunu söyledi.

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Magnussen: "Asıl endişemiz hız değil dayanıklılık"
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Danimarkalı pilot, 2020 sezonunun sonunda seriden ayrıldıktan sonra geçtiğimiz hafta Formula 1'e geri döndü.

Magnussen, Haas'ın Rus pilot Nikita Mazepin ile olan anlaşmasını sona erdirmesinin ardından spora gelme fırsatı yakaladı.

Haas'ın teklifini kabul eden Magnussen, diğer serilerdeki anlaşmalarını sona erdirip Bahreyn'deki testlere geldi.

29 yaşındaki pilot testlerin ardından, geçtiğimiz yıl gelişme göstermeyip yeni kuralların olduğu sezona odaklanan Haas'ın hızından memnun olduğunu söyledi.

Ancak dayanıklılık konusunda endişeli çünkü cumartesi günü yapması gereken uzun sürüş iki ayrı nedenden dolayı engellendi. Biri su sızıntısından ve diğeri ise yakıt sistemindeki bir problemden kaynaklandı.

Magnussen, "Asıl endişemizin dayanıklılık olduğunu düşünüyorum."

"Bu istediğimiz bir şey değil ama çok da kötü bir durum değil."

"Eğer tek endişelendiğimiz konu dayanıklılıksa... Elbette aracın her zaman daha hızlı olmasını istiyorsunuz ve bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik aracı yarışın sonuna götürmemiz gerekiyor."

"Sanırım bu genel bir problem. Çoğu takımın araçlarını dayanıklı hale getirmeye çalıştığını düşünüyorum."

"Ancak iyi hissettiriyor ve yavaş değil. Gelecek hafta nerede olduğumuzu görmek ilginç olacak. Umarım takım biraz daha performans bulup dayanıklılığı artırabilir. Böylece yarışa daha güvenle gidebiliriz." dedi.

 

Magnussen, 15 ay önce ayrıldığı takıma yaptığı beklenmedik dönüşüne dair de konuşma yaptı.

Magnussen, "Bütün bunlar büyük bir sürpriz oldu."

"Formula 1'e geleceğimi düşünmüyordum, hayatımın bu bölümünün kapandığını düşünüyordum."

"Sanırım asla, asla diyemiyorsunuz. Şimdi yeniden buradayım ve çocukluk hayalimi devam ettiriyorum. Bu harika." dedi.

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