Green: "Aston Martin, takıma katılan yeni isimlerden 'en iyisini' alacak"

Haberi dinle

Green, Silverstone merkezli ekibin, Force India ve Racing Point döneminde nadiren dışarıdan işe alım yaptığını ve genişleyecek kaynaklara sahip olmadığı için, tamamen kendi yapısına odaklanmak zorunda kaldığını belirtti.

Takımın kendi mevcut mühendislerini ve yeteneklerini elinde tuttuğunu söyleyen Green, bu isimleri eski Red Bull ve Mercedes çalışanlarıyla birleştirerek Aston Martin'e özgü bir çalışma şekli oluşturduklarını belirtti.

Aston Martin bu kapsamda Red Bull Racing'in önemli isimleri Dan Fallows ve Andrew Alessi ile anlaşmış, ardından Mercedes'in aero şefi Eric Blandin ve Alfa Romeo'nun en önemli mühendislerinden olan Luca Furbatto ile kontrat imzalamıştı.

Fallows, teknik direktör olarak görevine Nisan ayında başlayacak. Blandin de şu an "zorunlu bekleme sürecini" tamamlamaya çalışıyor. Fakat teknik operasyon şefi Alessi, yeni mühendislik bölümü başkanı Furbatto ve takıma katılan ancak ismi açıklanmayan isimler Green'in altında göreve başladılar.

Motorsport.com'a konuşan Green, yeni yapı hakkında şöyle dedi: "Sanırım bundan daha önce de bahsedilmişti: Şampiyonluk mücadelesinde olabilecek bir araç hazırlamak adına, üzerinde çalıştığımız beş yıllık bir plana sahibiz."

"Bunu başarmak adına takımı nasıl yapılandırmamız gerektiğine baktığımızda, iki şeye yatırım yapmamız gerektiği açıktı: insanlara ve araçlara yatırım yapmalıydık. Bu yüzden yapımızı güçlendirmeye karar verdik."

"Burada çok iyi insanlara sahip olduğumuzu biliyoruz. Ancak daha fazla desteğe ihtiyaçları var çünkü etkili bir şekilde daha fazlasını yapmamız gerekiyor. En iyi takımlarla mücadele edebilmek, gelişim yarışında onları geride bırakabilmek adına daha fazla gelişmeye ve daha fazla Ar-Ge'ye ihtiyacımız var. Her şey bu kadar basit. Bu yüzden işe alım yapıyoruz."

Aston Martin Racing AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

“Yeni yapı sayesinde şahsen artık bir adım geri çekilebilir ve bu hedefe nasıl ulaşacağımız konusundaki daha büyük tabloya bakabilirim: Neye ihtiyacımız var? Mevcut işgücünü desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz insanlar kimler? Başka bir ekipten deneyim ve dolayısıyla yeni bir düşünme biçimi getirmek istiyor muyuz? Yoksa takıma alternatif bir düşünce tarzı mı getirmek istiyoruz?"

"Geçmişte genişleyemedik veya diğer takımlardan insanları bize katılmaya teşvik edemedik. Bu nedenle kendi çalışma yöntemimizi geliştirdik"

"Sanırım şimdi, kendi çalışma şeklimizi almak ve diğer takımların çalışma şekilleriyle birleştirmek ve Aston Martin çalışma şeklini oluşturmak istiyoruz."

"Strateji bu. Bu yüzden diğer takımlarla alakalı deneyime sahip olmak güzel çünkü hepsini bir araya getirebilir ve hepsinden en iyisini çıkarabiliriz."

"Duruma böyle bakıyoruz ve birkaç yıl içinde şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olmak adına ilerlemeye devam etmek istiyoruz."

Green, geçen ay takım patronu olarak açıklanan Mike Krack'in henüz Silverstone'da çalışmaya başlamadığını da doğruladı.

“Martin [Whitmarsh] ve Mike'tan oluşan yeni yönetim ekibinden gerçekten çok mutluyum."

"Birlikte iyi şekilde çalıştığımızı görebiliyorum. Mike henüz görevine başlamadı. Bu yüzden onun hakkında çok fazla yorum yapmak zor."

"Fakat bence Mike'ın motor sporlarında büyük ve çok çeşitli bir geçmişi var. Onunla birkaç kez karşılaştım. Gerçekten iyi birine benziyor. Daha önce F1'de de çalıştı. Bu yüzden geleceğe umutla bakıyorum."

"Mike ve Martin'e önümüzdeki yıllarda hedeflerimizi gerçekleştirmek için gereken ekibi bir araya getirecekleri konusunda büyük güven duyuyorum."