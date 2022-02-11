Aston Martin "gerçek" 2022 aracını neden erkenden tanıttığını açıkladı

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Bazı takımlar, gelişim sürecini en üst düzeye çıkarmak amacıyla yeni aracını daha geç tamamlamayı ve daha geç piste çıkarmayı düşünse de, Aston Martin işleri geçe bırakmanın "çok riskli" olduğunu düşünüyor.

Takım, tam da bu sebeple perşembe günü gerçek 2022 Formula 1 aracının örtüsünü kaldırdı ve yeni AMR22'yi ilk kez cuma günü Silverstone'da piste çıkaracak.

Aston Martin'den Andrew Green, araçlarının bu yıl bu kadar yeni olması nedeniyle, piste çıkardıkları ilk anda öngörülemeyen bazı sorunlarla karşılaşma riski olduğunu düşünüyor.

Eğer takımlardan birisi, bu tür sorunlar yaşar ve bunu da çok geç fark ederse, 23 Şubat'ta başlayacak olan Barselona'daki ilk resmi sezon öncesi testinde önemli bir pist üstü süresini kaybedebilir.

Aston Martin'in lansman planlaması hakkında konuşan Green, "Yapmak istediğimiz şey, araç üzerindeki tüm sistemleri kontrol edebilmek adına, ilk sürüşü mümkün olduğunca erken yapmaktı. Bu bize ilk sürüş ve Barselona testi arasında biraz zaman veriyor. İlk sürüşü cuma günü yapmamızın sebebi buydu. Bu sayede [olası sorunlara] tepki verecek zamanımız olacak."

"Umarım iyi bir ilk sürüşe sahip oluruz da, tepki verecek hiçbir şey olmaz. Ancak araç tamamen yeni çünkü önceki yıldan hiçbir şeyi bu araca taşıyamadık. Ayrıca sezon öncesi testler gerçekten kısa sürüyor ve ikinci test ilk yarışa çok yakın, yani olası sorunlara tepki vermek neredeyse imkansız olacak. Haliyle ilk testten önce bir shakedown (ilk sürüş) yapmanın iyi olduğuna karar verdik."

"Bu bize, ilk sürüşle test arasında tepki verebilmek adına iyi bir aralık sağlıyor." dedi.

Aston Martin Racing AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

Formula 1'in lansman sezonu pek de istenildiği gibi başlamadı. Haas, 2022 renk düzenini bir dizi görselle duyururken, Red Bull da yeni RB18'i göstermek yerine gösteri aracının güncellenmiş haliyle lansman yaptı.

Oysa Aston Martin, herhangi bir oyun peşinde değildi ve gerçek 2022 aracını tanıttı.

Green, neden gerçek bir lansman yaptıkları sorulduğunda, "Çünkü biz dürüst bir grubuz, kimseyi aldatmaya çalışmıyoruz!"

"Aracımız hazır durumda olduğu için sadece renkleri gösteren bir lansman yapmak istemedik. Bu yıl renk düzenini göstermenin çok ilerisindeyiz. Gerçek aracı göstermek istedik." dedi.

Haas'ın renk düzenini tanıttığı konsept ve Aston Martin'in gerçek 2022 aracı karşılaştırıldığında, özellikle sidepod kısmındaki farklılık gözden kaçmıyor.

Green, yeni tasarımlara geçilmesinin ardından, biraz daha farklı yorumların olmasını bekliyordu.

"Başlangıçta farklı yaklaşımlar göreceğimizi düşünüyorum. 2022 düzenlemelerine yaklaşmanın pek çok farklı yolu var ve başlangıçta birkaç farklı varyasyon göreceksiniz. Fakat araçların görsel anlamda büyük oranda birbirine benzemesinin çok da vakit alacağını sanmıyorum."