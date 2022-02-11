Resmi: BWT, Alpine'in isim sponsoru oldu, aracın rengi değişiyor!

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BWT'nin adı, son aylarda Alpine'e geçişle anılıyordu ancak nihai anlaşma şimdiye kadar yapılmamıştı. Bugün bir açıklama yayınlayan Fransız üretici, Aston Martin'in eski sponsoruyla uzun vadeli bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre takımın yeni adı "BWT Alpine F1 Team" olacak. Ayrıca BWT'nin ünlü pembe rengi, Alpine'in ikonik mavi rengiyle birleştirilecek.

Kısacası yeni araç mavi & pembe renklere sahip olacak.

Anlaşma sadece birkaç yılı değil, oldukça uzun vadeyi kapsıyor olacak ve BWT, bu süre içerisinde Alpine'le Formula 1 ve otomotiv endüstrisinin küresel platformlarını kullanarak sürdürülebilirlik mesajını tüm dünyaya yaymaya çalışacak.

Açılımı "Best Water Technology" olan BWT, dünyanın en önde gelen su arıtma sistemleri tedarikçilerinden birisi olarak biliniyor ve F1'e ilk kez Force India ile beraber girdiler.

Şirketin adının Racing Point olmasının ardından 2020'de Silverstone merkezli ekibin isim sponsoru oldular. Fakat 2021'de takım, Aston Martin'e devredildi ve İngiliz üreticiyle yaptıkları anlaşma daha küçük çaplıydı.

Anlaşma, 2021 sezonunun ardından sona erdi ve BWT, sporda kalabilmek adına diğer takımlarla görüştü. Sonunda da Alpine ile anlaştılar.

Yakında Aston Martin'den ayrılan Otmar Szafnauer'in de Alpine'e katılması bekleniyor.

Anlaşmayla beraber Fernando Alonso ve Esteban Ocon tarafından sürülecek olan Alpine A522'nin önemli oranda pembe renge sahip olacak. Ocon, daha önce Force India'da yarışırken BWT markasıyla çalışmıştı. O zamanlar aracın tamamı pembeydi.

Alpine, 2022 sezonunda yarışacağı aracı 21 Şubat'ta tanıtacak.