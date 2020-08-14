FIA, F1'de tersine mühendislik kopyalamalarını engelleyecek

Racing Point, Mercedes'in 2019 F1 aracını fotoğraflar çekip tersine mühendislik yöntemini kullanarak kopyaladığını kabul etmişti. Kurallarda böyle bir kopyalamayı engelleyen bir madde bulunmuyor.

FIA, ticari ilişkiye sahip takımlar arasında hem yasal yollarla hem de farklı şekillerle fikir transferini yasaklamak istiyor.

FIA Motor Sporları Genel Sekreteri Peter Mayer, bu hafta takımlara bir mektup göndermişti. Mektupta, Belçika GP'den itibaren farklı motor modlarının yasaklanması ve 2021'de yere basma gücünün daha da düşürülmesi gibi konulara değinilmişti.

Gelecek sene kurallarının belirlenmesi konusunda tarih geçtiği için, normal kurallarda değişiklik yaparken tüm tarafların onay vermesi gerekiyor. Ancak lastiklerin yarışlarda dayanması için yere basma gücünün daha fazla düşürülmesi gibi konular güvenlik gerekçesiyle olduğundan, herkesin onay vermesi gerekmiyor.

Ancak takımlara gönderilen mektupta, takımların imzalayacakları yeni Concorde Anlaşması'nın bu tür yönetimsel konularda devreye gireceğini, buna göre 10 takımdan 8'inin değişikliğe onay vermesinin yeterli olacağı belirtildi.

"2021'den itibaren araç kopyalamasındaki yasaklar" başlığı ile verilen bölümde Bayer, kopyalamanın bundan böyle daha zor olacağına işaret etti.

Bayer, "Birçoğunuz ile sporun yönelmek istediği yolun bu olmadığı konusunda tam olarak anlaşmış durumdayız. 2021 teknik kurallarının 22.3 maddesi, açık bir şekilde takımların fotoğrafları ya da tersine mühendislik tekniklerini kullanarak diğer takımların araçlarının parçalarının çoğunu kopyalamalarını engelleyecek. 2020 sezonunun ilk yarışından itibaren kullanılan tasarımlar, 2021 sezonu tasarımı için yasal zemin oluşturacak." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Racing Point'le ilgili kararı temyize götürmelerinin ardından, Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nin konuya daha fazla açıklık getireceğini söyledi.

Binotto, "Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nin vereceği nihai karar, araç konseptini kopyalama konusunda daha geniş görüşmeleri başlatacak. Bu, bizim için ve F1'in geleceği için önemli olacak."

"Günün sonunda, takımların fikri mülkiyet haklarından bahsediyoruz. Fikri mülkiyet, her şirket için önemli bir bölümdür."

"Eğer birileri, rakip takımın bir önceki aracını neredeyse tamamen kopyalıyorsa, o zaman kurallar bir şekilde kuralları korumalı. Bu konuda ilerlemek, adil ve açık olmak, rekabet ve F1'in geleceği açısından önemli." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl da FIA'nın girişimini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Seidl, "Bizim için en önemlisi, FIA'nın ve F1'in gelecekte yoğun kopyalamanın yasaklanması konusunda hemfikir ve adanmış olması. Geçen hafta Silverstone'da Nikolas Tombazis'in yaptığı açıklamaların ardından bu salı konuyla alakalı daha fazla bilgi aldık." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ise Silverstone'da yaptığı açıklamada F1 pit alanında kopyalamanın yaygın olduğuna dikkat çekmişti.

Wolff, "Geçen sene bunu birkaç sefer gördük. Rakiplerimizden birisi 3D kamera ile bunu yapıyordu. Bu oldukça büyük bir olay. Bunun için kamerayı omuzlarda taşımalı, aracı garaj içerisinde ve dışında taramalısınız. Aracı bu şekilde taradıktan sonra bilgisayara bağladığınızda tüm şekilleri alıyorsunuz."

"Böyle bir teknoloji var. Bunu yasaklayan bir şey yok. Herkes diğer takımlar için casus fotoğrafçılara sahip. Bunun olmasını istemiyorsak, o zaman o boşluğu kapatmamız lazım." dedi.