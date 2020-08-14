İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

İspanya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sabahla benzer koşullarda yapıldı ve yine hava 30 derece olurken, pist sıcaklığı 46 dereceye kadar çıktı.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Valtteri Bottas 12. virajda pist dışına taşarken, Romain Grosjean son 10 dakikaya girilirken güç kaybı yaşadığını söyleyerek garaja geldi.

Kimi Raikkonen frenlerden, George Russell ise aracın dengesinden şikayetçiydi.

Zaman tablosunda ise yine Mercedes üstünlüğü vardı. Lewis Hamilton, 1:17'nin altına inebilen tek isim olduğu seansta 1:16.883'le ilk sıranın sahibi oldu.

Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas, sabah ilk sırada yer alsa da öğleden sonra 1:17.170 yapınca 0.283 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull'dan Max Verstappen yine üçüncü sırada kendisine yer buldu. Hollandalı pilot bu kez 1:17.704'lük derecesiyle 0.821 saniye yavaş kaldı.

Renault'dan Daniel Ricciardo, önceki yarışlarda olduğu gibi yine güçlü bir ikinci seans geçirdi ve 1:17.868 yapıp 0.985 saniye geride dördüncü oldu.

Romain Grosjean ve Haas, ilk seanstaki güçlü performansını ikinci seansta da devam ettirdi. Grosjean, 1:18.133'le 1.250 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Haas pilotu, en iyi Ferrari motorlu sürücü de oldu.

Ferrari'den Charles Leclerc, Grosjean'ın 0.014 saniye ardında altıncı olurken, Carlos Sainz Jr. 1:18.214 yaptı ve yedinci oldu.

Racing Point'ten Sergio Perez sekizinci olurken, Esteban Ocon dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu. Lance Stroll, Racing Point'in geride kaldığı seansta 1:18.357 ile 11. oldu.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, ilk seansın aksine ikinci seansta ilk ona giremedi. Alman pilot, Leclerc'ten 0.257 saniye yavaş kalınca kendisine 12. sırada yer buldu.

Red Bull'dan Alex Albon da ilk 10'a giremedi ve 1:18.491'le 13. oldu. McLaren'dan Lando Norris 14. olurken, Daniil Kvyat 15.,Kevin Magnussen 16., Kimi Raikkonen 17. ve Antonio Giovinazzi 18. sırada yer aldı.

Son iki sırada ise Williams pilotları Nicholas Latifi ile George Russell yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar. 5. sıradaki Grosjean ile 14. sıradaki Norris'in arasında sadece 0.4 saniye olması dikkat çekti.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu: