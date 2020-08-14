Mercedes, Concorde'u imzalamaya hazırlanıyor

Geçen hafta Cuma günü Silverstone'da yaptığı açıklamalarda Wolff, Mercedes'in yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamaya hazır olmadığını, takımın tartışmalar sırasında "hak ettiği değeri görmediğine" inandığını söylemişti.

F1, Wolff'ün bu yorumlarına, anlaşmanın son halinin "daha çok geciktirilmeyeceğini", son tarihinin ise Ağustos sonu olduğunu söyleyerek cevap vermişti.

Bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'si öncesinde Mercedes'in bulunduğu konum hakkındaki gelişmelerin güncellemesinin sorulması üzerine Wolff, F1 CEO'su Chase Carey ile yaptığı konuşmaların kendisinin bakış açısını değiştirdiğini açıkladı.

Wolff şunları söyledi: "Takım içerisinde yaptığımız toplantılardan sonra gayet net konuşmuştum, nelere ihtiyacımız olduğunu ve ilerlemek için gerekli netleştirilmelerin yapılması gerektiğini söylemiştim."

"Ancak Silverstone'da fikrimi değiştirdim. Takımların hiçbir zaman bir arada olacağını düşünmüyorum. Herkes birbirinin dışında farklı, küçük kazançlar sağlamaya çalışıyor. Medyada bir suçlama kültürü var."

"Bu yüzden biz de Liberty ile yolda devam etmeye karar verdik. Geçen hafta sonu boyunca Chase ile çok yapıcı görüşmelerde bulunduk ve elde etmek istediğimiz netleştirmeler hakkında tartışmalarda bulunduk."

"Bana göre Concorde Anlaşması'nı imzalamak ve ilerlemek için iyi bir noktadayız."

F1, Concorde Anlaşması'nın erken imzalamadaki son tarihini 18 Ağustos olarak belirledi, bu tarihten önce anlaşmayı imzalayan ekipler finansal bir bonus elde edecekler.

Takımların çoğu, getirilecek olan yeni kuralların imzalanmasını 2020'den itibaren imzalamaya hazır olduklarını açıklamışlardı, sadece Wolff ise muhalif olan taraftaydı.

Wolff, geçen haftaki açıklamasında takımların Liberty Media'nın "arkasından" ayrılmaması hakkındaki öfkesinden bahsetmişti, bununla beraber anlaşmayı özel bir şekilde tartışıldığında Concorde maddelerinin bazılarında "temizleme" yapılması gerektiğini söylemişti.

Mercedes takım patronu, görüşmeler sırasında ortak yaklaşımın bulunmamasının büyük bir zorluk olduğunu da belirtti.

"Benim canımı sıkan durum, takımların ortak bir nokta bulma konusunda bir araya gelme becerilerinin olmamasıydı."

"Liberty veya FOM'a karşı olarak değil, hiçbir şekilde, ama bu görüşmeleri yapıyoruz ve herkes aynı maddelerin açıklığa kavuşmasıyla ilgileniyor, ve kontratlarda önemli olan aynı tür fiyat artışlarıyla ilgileniyorlar."

"Daha sonrasında toplantılardan ayrılıyoruz ve açıklamalarda, toplantıda söylenen fikirlerin ne kadar farklı olduğu söyleniyor. Bu çok can sıkıcı bir durum, neden böyle oluyor bilmiyorum."

"Toplantı biter bitmez telefonunu açacak olan insanlara, bulunduğum pozisyonu gayet net bir şekilde belirttim."

"Eğer bizim takımlar olarak, tüm takımların işine yarayacak ortak bir noktada duracak beceriye sahip değilsek, o zaman geriye dönüp kendi fikrimizi yarattığımız bir durumda olduğumu belirttim."