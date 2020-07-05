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Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!

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Ferrari'nin geriye düşüşü, motor tartışmasını yeniden alevlendirdi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Tem 2020 08:37

Ferrari destekli takımların Avusturya'da kayda değer bir düşüş yaşaması, sezon önce FIA ile Ferrari arasında yapılan güç ünitesi anlaşmasına yeni bir boyut kazandırmış gibi görünüyor.

FIA, Şubat ayında 2019 güç ünitesini inceledikten sonra Ferrari ile “anlaşmaya” yaptığını açıklamıştı.

O zamandan beri rakip takım takımların Ferrari'nin güç ünitesinde tam olarak ne olduğunu ve FIA ile hangi konularda anlaşmaya varıldığı konusunda daha fazla ayrıntı istediği biliniyor.

Ferrari her zaman motorla ilgili bu anlaşmanın motor performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve düzlüklerdeki yavaşlığın tek sebebinin aero olduğunu savunuyordu. Ancak Avusturya'da durumun böyle olmadığı ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Geçen yıl Charles Leclerc, Avusturya'da  Ferrari ile pole pozisyonu almayı başarmıştı. Kevin Magnussen, Haas için beşinci, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ise Alfa Romeo ile yedinci ve sekizinci olarak başlamışlardı.

Oysa bu yıl sıralama turlarında son bölüme kalan tek Ferrari pilotu, geçen yılki pole pozisyonu turundan 0.920 saniye daha yavaş bir tur atarak yedinci olan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Sebastian Vettel, trafik veya başka bir şey nedeniyle engellenmemesine rağmen 11. sırada yer aldı.

Haas sürücüleri ancak 15. ve 16. sıralarda yer aldılar ve geçen yıla göre 0.621 saniye daha yavaş turlar attılar. Alfa Romeo sürücüleri, 2019'a kıyasla 1.119 saniye gerilediler ve 18. ile 19. oldular.

2019 ve 2020 Avusturya GP tur kıyaslamaları:

Alfa Romeo: +1.119

Ferrari: + 0.920

Haas: + 0.619

Red Bull: + 0.038

Mercedes: - 0.323

AlphaTauri: - 0.360

McLaren: - 0.473

Renault: - 0.493

Williams: - 0.737

Racing Point: - 0.929

Ferrari'nin performansı, 2019 güç ünitesiyle ilgili tartışmaları yeniden başlattı ve rakip takımlar, geçen yılla karşılaştırıldığında -Ferrari motorlu- araçların düzlüklerde vakit kaybettiğini açıkça belirttiler.

Avusturya'daki iki ana düzlükte Ferrari fabrika takımı sürücüleri, Mercedes'in fabrika takımı sürücülerinden yaklaşık 10 km/s daha yavaştı.

Bununla birlikte, Alfa Romeo sürücüleri daha yukarılarda yer alsalar da, motor gücünü telafi etmek için yere basma gücünü önemli ölçüde azalttıkları ve bu nedenle de sürücülerin virajlarda yol tutuş eksikliği yaşadığı tahmin ediliyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Cumartesi günü yaptığı açıklamada herkesin aynı kurallar altında yarıştığını görmek istediğini söyledi ve FIA ile yapılan anlaşmanın gizli olmasından ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Wolff, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sanırım yeterince şey söylendi. Ferrari hakkında konuşmak istemiyorum. Bu, daha çok işlerin yönetilme şekliyle ilgili bir konu. Oraya tekrar dönmeyelim."

“Sanırım aşağı yukarı her şey söylendi. Bugün harika bir performans sergilemediler. Rekabet etmelerini ve bizimle yarışmalarını, aynı kurallar altında yarışmayı istiyoruz ve 3-4 takım rekabetçi olup mücadele içerisinde olsaydı, beni bundan daha çok mutlu edecek bir şey olmazdı." dedi.

Wolff ayrıca sezon öncesi testlerinde bu yılki hız eksikliğinin aero ilgili olduğunu pek çok kez söyleyen Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun tutumundan ötürü de hayal kırıklığı yaşadığını ima etti.

Wolff hatta aralarındaki gerilimi işaret etti.

Wolff, İtalyan ekibin zor hafta sonunun ardından karşı tarafı neşelendirmek için ne yapabileceği sorusunu alınca önce bir sessizleşti ve sonra tereddütlü şekilde, "Ferrari'deki herkesi neşelendirmek istiyorum, çünkü bu harika insanların olduğu harika bir şirket. Ama Mattia'yı neşelendirmek için hiçbir sebebim yok. Bu cevap sizin için yeterli mi?" yanıtını verdi.

Ferrari'nin bu konuda yaşananları hafife mi aldığının sorulması üzerine Wolff, "Onlar bunu yapmadı ancak Mattia yaptı. Daha fazla bu konuyu duymak istemiyorum." dedi.

Kurallar gereği mekanik parçaların gelişimi büyük oranda duracak ve Ferrari'nin gelişimi hakkında konuşan Wolff, İtalyan ekibin rekabetçi olmasını umduğunu yineledi.

Ancak kuralların buna izin vermeyeceğini ima etti.

“Ferrari'nin gelişim olarak nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Tabii ki yeni düzenlemeler ile sadece dayanıklılık güncellemeleri getirebilirsiniz, bu yüzden normalde büyük bir performans adımı atmaları beklenmemeli çünkü kurallar bunu ortaya koyuyor."

“Ama yine Ferrari'ye çok saygı duyduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Pistte bizimle mücadele etmelerini istiyoruz. Orada harika insanlar var ve hepimizin rekabete ihtiyacı var."

Ancak Avusturya performansının ardından Ferrari'nin büyük bir gelişime ihtiyacı var gibi görünüyor.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Mercedes Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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