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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın maaşıyla ilgili söylentiler tamamen aptalca"

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Wolff: "Hamilton'ın maaşıyla ilgili söylentiler tamamen aptalca"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Tem 2020 07:43

Toto Wolff, Mercedes'in Lewis Hamilton’ın maaş taleplerini karşılamak istemediğine dair iddiaların “saçmalık” olduğunu ve henüz para hakkında herhangi bir tartışma yapmadıklarını söyledi.

Altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Hamilton'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak son altı yılda beş şampiyonluk aldığı Mercedes ile uzun vadeli ortaklığını devam ettirmesi bekleniyor.

Daily Mail, cuma günü yayınladığı bir haberde Hamilton'ın Mercedes'ten yıllık 40 milyon pound istediğini ve Wolff'un bunun sadece yarısını vermeye istekli olduğunu iddia etti.

Hamilton bu iddialara sosyal medya üzerinden tepki göstermişti ve Motorsport.com ile yaptığı röportajda Wolff da bu iddiaların "tamamen aptalca" olduğunu söyledi.

Wolff, “Sözleşme görüşmeleri ile ilgili her şey, yani ister çok yüksek bir maaş istemesi, isterse de bunun sadece% 50'sinin verilecek olması, bunların hepsi uydurma. Para hakkında tek bir görüşmemiz olmadı."

“Bazen tamamen aptalca olduğunu bildiğiniz şeyleri basında okumak garip oluyor. Lewis, otomobil endüstrisinin ve Formula 1'in finansal gerçeklerinin tamamen farkında ve ben de aynı şekilde onun başarılarına ve sınıfına karşı çok saygılıyım."

“Bu yüzden hepimiz için tatmin edici bir sonuç ortaya çıkacağını düşünüyorum.” dedi.

F1, COVID-19 salgını sonrasında 175 milyon dolarlık bütçe sınırını 145 milyon dolara çekme kararı almıştı. Bu sırına, sürücü maaşları dahil değil ancak gelecekte sürücü maaşlarına da sınır getirilmesiyle ilgili tartışmalar var.

Haas F1 sürücüsü Romain Grosjean Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamilton'ın maaşının kabul edilemez seviyelerde olduğunu söylüyordu.

Wolff, Mercedes'in F1'deki bir maaş sınırını desteklediğini, ancak bunun kademeli olarak uygulanması gerektiğini ve bu sayede yıldız sürücüleri sporda tutabileceklerini belirtti.

Wolff, “Maaş sınırı bizim desteklediğimiz bir şey ve ABD'deki liglerle benzer. Takımın bütçesini 145 milyon dolara düşürürseniz, bir noktada yüksek maaşları da aşağıya doğru çekme ihtiyacı doğar. Ama bugünün süper starlarını kaybetmemiz gerektiğini düşünüyorum."

“Süper starları bu sporun dışına itmek istemediğimizi söyledik, bu yüzden 2024'ten itibaren kademeli bir sistem olması gerekiyor. Böylece gelecek nesil sürücülerin maaşları, takımda bir bütçe sınırı olacağı için aha mantıklı bir seviyeye gelebilir. Spor için iyi olacağını düşünüyorum. Sürücüler için ilham verici olmaları gerekiyor. Mesela ABD'ye bakarsak en iyi futbolcular ve en iyi basketbolcular için hâlâ son derece ilham verici."

“Hak ettikleri şey yüksek maaşlar, çünkü onlar dünya çapındaki süper starlar ve liglerinin en iyileri.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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