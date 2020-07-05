Ricciardo, ırkçılığa karşı diz çökmek istemeyen pilotlar için açıklık getirdi

F1, son haftalarda yaşanan ırkçılık protestolarında üzerine düşeni yaptı ve bu kapsamda bu hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP'de uygulanacak bazı girişimler açıklandı.

Bugünkü yarış öncesinde 20 pilot "End Racism" (Irkçılığı sonlandırın) mesajını içeren tişörtler giyecek. Bunun dışında İngiltere Premier Lig maçlarında görülen diz çökme hareketinin de yapılması düşünülüyordu ancak bazı pilotlar bunu yapmak istemediklerini dile getirdiler.

6 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton da dün yapmış olduğu açıklamada, cuma günkü pilotlar toplantısının oldukça "ilginç" geçtiğini söyleyerek farklı şeyler olduğunu işaret etti.

Grand Prix Pilotlar Birliği'nden yapılan açıklamada her pilotun ırkçılığa karşı destek için istediği hareketi yapmakta özgür olacağı belirtildi.

Ricciardo, pilotların ırkçılık konusunda ortak görüşe sahip olduklarını ancak bazı pilotların kendi ülkelerindeki kültürler nedeniyle diz çökmenin yanlış anlaşılabileceği için bunu yapmak istemediğini söyledi.

Ricciardo, "Cuma günkü pilotlar toplantısında hepimiz ırkçılığı bitirme mesajına destek verdiğimizi açıkladık. Kimse buna karşı çıkmadı, hepimiz bunu destekliyoruz."

"Sadece diz çökme konusunda bazı pilotların ulusları nedeniyle sıkıntı olabileceği, yanlış anlaşılma olabileceği belirtildi."

"Açıkçası bunu yapmayı istememizin sebebi sadece 'Siyahların Yaşamları Değerlidir' girişimini desteklemekti. Bunun politik bir alt yapısı ya da farklı bir şey yoktu."

"Ancak bazı pilotlar için kültürleri ve nasıl algılanabileceği konusunda ince bir çizgi vardı."

"Herkesi dinledik, hepsinin fikrini duyduk ve bu yüzden kimseyi sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle davranacak."

"Ancak aynı zamanda orada destek vermeyen ya da diz çökmeyen pilotlar da diğerlerini eleştirmeyecek ya da yargılamayacak." dedi.

Haas pilotu Kevin Magnussen de diz çökmenin farklı yorumlanabileceğini ancak buna rağmen yapmayı düşündüğünü söyledi.

Magnussen, "Bu zor bir konu çünkü insanlar her zaman her şeyi farklı yorumlarlar."

"Ben bunun nedenini anladım ve diz çökeceğim ancak bunu BLM organizasyonunu desteklediğim için yapmayacağım. Irkçılığı sonlandırmak için bu hareketi, tüm dünya bir araya gelerek desteklediği için destekleyeceğim."

"Bu yüzden diz çökerek destek vereceğim. İnsanların ırkçılığı ve ayrımcılığı sonlandırma çalışmaları kapsamında bu hareketi bir sembol olarak görmelerini umuyorum." dedi.

McLaren pilotu Carlos Sainz, GPDA toplantısında konuşulanların özel kalması gerektiğini düşünüyor.

Sainz, "GPDA içerisinde konuşulanlar özel konular. Kesinlikle özel şeyler. O toplantılara katılmalıyız ancak aynı zamanda pilotlar bunların özel görüşmeler olduğunu anlaması gerekir."

"Şu anda herkes diz çökme konusunda karar vermiş değil. Herkes % 100 kendi durumunu açıklamadı. Bekleyip göreceğiz." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, diz çökmek istemeyen pilotların tartışılmaması gerektiğini, herkesin bu konuda istediği gibi destek vermesi gerektiğini söyledi.

Seidl, "Bu önemli konunun, birilerinin diz çöküp çökmemesi şeklinde basitleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum."

"Tartışmamız gereken konu bu olmamalı. Bu konu her pilot ve takım için önemli. Kim kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, o şekilde ifade etmeli."

"McLaren'ın bu konuya farklı şekillerde destek verdiğini biliyorsunuz. Buraya farklı bir renk tasarımı ile geldik ve araç üzerinde ırkçılığı sonlandırmak için etiketler yer alıyor. Bu konu hakkında ne kadar ciddi olduğumuzu ve ne kadar desteklediğimizi gösterme açısından tüm bunlar önemliydi."

"Bana göre önemli olan bu, diz çöküp çökmeme konusu değil." dedi.