Ferrari: "Motorumuz yasal olmasaydı bu zaten hemen fark edilirdi"

Ferrari, Formula 1 motorunun 2019 sezonu boyunca tamamen legal olduğu, eğer olmadığı takdirde en küçük bozukluğun bile ilk kontrolde ortaya çıkmış olacağı konusunda kararlı.

İtalyan takımın yaz arası sonrası yakaladığı sıralama turları performansıyla beraber üst üste kazandıkları 6 pole pozisyonunun yanı sıra bazı pistlerde yakaladıkları üstün düzlük hızı artışı rakiplerinde şüphe uyandırdı.

Ferrari hiçbir zaman güç avantajını inkâr etmedi ve ek olarak aracındaki aerodinamik konseptinde bulunan sürüklenme kuvvetinin düşüklüğü sebebiyle maksimum hızının yüksek olmasını belirtse de İtalyan takımın rakipleri bu konuyu çok fazla sorguladı ve gündemlerine getirdi. Bunun sonucunda FIA benzin akışının yanı sıra performans kazandıran yağ yakımı hakkında çeşitli teknik direktifler verdi.

Bu teknik direktiflerden en önemlisi Amerika ve Brezilya yarışlarının öncesinde ve Ferrari’nin sıralama performansının aniden düşmesiyle aynı zamana denk geldi, ancak -her ne kadar Ferrari hiçbir şeyin değişmediğini belirtse de- diğer takımlar Ferrari’nin sıralama performansı düşüşünü kuralların sertleşmesine bağladı.

Autosport/Motorsport.com’un da davetlisi olduğu medya yemeğinde konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto: “Bütün sezona baktığımızda, en çok kontrol edilen takımlardan biri biz olduk, bu teknik direktiflerden önce ve sonrasında da böyleydi.”

“Ve bir performans avantajı yakaladığınızda, ki biz bu avantajı tüm sezon boyunca yakaladık, en çok kontrol edilen bizdik.”

“Kontrol edilmek gayet normal bir şey, ilginç bir şekilde iyi bir şey çünkü bu kontroller sonucu kurallara uygun olduğunuzu kanıtlıyorsunuz.”

“Teknik direktiflerden sonra iki aracımızın kontrolleri iki katına çıktı. Yapılan teftişlerin sonucu FIA’ya gösterildi ve detaylar konuşuldu. FIA ile bir iş birliği yaptık ve elimizden ne geldiyse yaptık.”

“Motorumuzun çalışma şeklini sezon boyunca sezon sonu dahil değiştirmedik ve güç ünitemizin tamamen kurallara uygun olduğunu kanıtlamış olduk.”

“Eğer durum bu şekilde olmasaydı, bir illegal durum bulunsaydı, yapılan ilk kontrolde durum ortaya çıkardı.”

Binotto yapılan teknik direktif başvurularını ise destekledi ve bu başvuruların. “çok karmaşık” olarak tanımladığı turbo-hibrit V6 motorlarının kuralları için önemli olduğunu belirtti.

Binotto aynı zamanda Ferrari’nin Mercedes ile olan motor gücü farkını kapattığı için mutlu olduğunu ve bu motor çağında yapılan kontrollerin, dürüstlüğü korumak amacıyla önemli olduğunu belirtti.

“En ince detaya kadar kontrol edildik. Her şeyin sonucunda, motor performansımız ve gelişimimiz konusunda takım olarak kendimizle gurur duyuyoruz.”

Takımın pek çok defa suçlanması sonucu hayal kırıklığına uğradığını belirten Ferrari CEO’su Louis Camilleri ise, bazı pistlerde ortaya çıkan avantajların tamamen legal yollarla olduğunu belirtti.

“Ferrari umumi bir şirket. Tüm dünya tarafından bilinen bir şirket. Uyumluluk ve dürüstlük bizim için çok önemli. Düşünceme göre insanlar bir suçlama yapmadan önce bu faktörlere dayanarak başvurularda bulunmalılar.”

Abu Dabi’de yaşanan yakıt problemi Ferrari için hala belirsiz

Binotto aynı zamanda, Abu Dhabi’de çarptırıldıkları €50,000 para cezası ile ilgili açıklamada bulundu. Para cezasının nedeni ise, yarış öncesi Charles Leclerc’in aracında belirtilen yakıt miktarı ile FIA’nın yaptığı ölçümün birbirini tutmamasıydı.

Ferrari’nin rakipleri sert bir ceza verilmesi gerektiğini savunsa da, takım para cezasına çarptırıldı ve her ne kadar takım yarış hafta sonu sırasında hatalarını kabul etse de Binotto, kendi ölçümlerinin doğru olduğunu ve ölçümlerin birbirini tutmamasının cevabının hala bulunamadığını söyledi.

“Pek çok ölçüm yapıldı ve hepsi birbiriyle uyumluydu. Uyumlu olmayan, farkında olmadığımız ve tanıklık etmediğimiz tek ölçüm yarışın sonunda verilen belgedeki ölçümdü.”

“Böyle bir durumda hiçbir şekilde kanıtlama şansınız yok çünkü yakıt zaten tüketilmişti.”

“Pazar günü ele aldığımız, tek bir tanesi dışındaki tüm veriler birbiriyle uyumluydu ancak o vakitten sonra bir geri dönüş yapmak mümkün değildi.”

“Hiç kimse o ölçümde neler olduğunu açıklayamaz.”